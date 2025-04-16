Sudan’da paralel hükümet kuruldu

İHA

Sudan’da iç karışıklık sürüyor...

Ordu ile savaşan Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) tarafından, paralel bir hükümet kuruldu.

"BARIŞ VE BİRLİK HÜKÜMETİ KURULDU"

RSF lideri Muhammed Hamdan Dagalo, iç savaşın ikinci yıl dönümünde, Sudan'ın gerçek yüzünü yansıtan geniş bir koalisyondan oluşan "Barış ve Birlik Hükümeti'nin" kurulduğunu ifade ederek hükümetin "Sudan için gerçek geleceği inşa ettiğini" söyledi.

Hükümetinin yalnızca RSF'nin kontrolündeki bölgelere değil, tüm ülkeye eğitim ve sağlık gibi temel hizmetler sağlayacağını belirten Dagalo, "Biz egemenlik değil, birlik istiyoruz. Hiçbir kabilenin, bölgenin veya dinin Sudan’ın tek sahibi olmadığına inanıyoruz." dedi.

8 BÖLGEYE AYRILDI

Sudan'da RSF ile müttefikleri, 5 Mart’ta yeni bir hükümet kurulmasını ve 8 bölgeye ayrılmış federal bir devlet oluşturulmasını öngören bir geçiş anayasası imzalamıştı.

Tek bir ulusal ordu kurulmasını öngören anayasaya göre geçiş dönemi sonucunda seçim yapılmasına karar verilmişti.

İÇ SAVAŞ İKİNCİ YILINA GİRİYOR

Sudan'da 15 Nisan 2023'te, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan liderliğindeki ordu ile konseyin başkan yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalo tarafından yönetilen RSF arasında çatışmalar başlamıştı.

İki yıldır süren çatışmalarda ülke genelinde yaklaşık 150 bin kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 13 milyon kişi ise yerinden edildi.

LONDRA'DA SUDAN KONFERANSI DÜZENLENDİ

İngiltere’nin başkenti Londra'da dün, Sudan’daki insani krize ilişkin üst düzey bir uluslararası konferans düzenlendi.

İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği (AB) ve Afrika Birliği’nin ortak girişimiyle gerçekleştirilen konferansa Batı ülkeleri ve Sudan’a komşu ülkelerden temsilciler de katılırken, Sudan’daki iç savaşın taraflarından hiçbiri davet edilmedi.

Konferansta AB ile üye ülkeler, krize müdahale amacıyla 522 milyon eurodan fazla yardım sözü verdi.

İngiltere ise Sudan’a 120 milyon sterlin tutarında ilave yardım taahhüdünde bulundu.