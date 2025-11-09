Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD'ye gitti: Beyaz Saray'a ziyaret gerçekleştirecek

- Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, resmi temaslar için ABD'ye gitti.
- Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.
- Ziyaret, Donald Trump tarafından gerçekleştirilecek ağırlama ile dikkat çekiyor.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, yarın Beyaz Saray'a önemli bir ziyaret gerçekleştirecek.
Şara, bu kapsamda ABD'ye gitti...
DONALD TRUMP TARAFINDAN AĞIRLANACAK
Şara'nın ABD ziyaretine ilişkin detaylar, Suriye basını tarafından paylaşıldı.
Açıklamada, Şara’nın Brezilya’da düzenlenen ‘COP30 İklim Zirvesi’ne katılmasının ardından Washington’a geçtiği duyuruldu.
BEYAZ SARAY'A GİDEN İLK SURİYE CUMHURBAŞKANI
ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanacak olan Şara, Beyaz Saray'a giden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.