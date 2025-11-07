Abone ol: Google News

ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı

ABD Hazine Bakanlığı'nın Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardığı bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 23:19
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi ABD'den dikkat çeken bir adım daha geldi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardığı ifade edildi.

BMKG YAPTIRIMLARI DA KALDIRILMIŞTI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden ABD'nin hazırladığı kararı önceki gün kabul etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Şara'nın Beyaz Saray'daki görüşmesinde ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları ile bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.

