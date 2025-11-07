ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'yı yaptırım listesinden çıkardı

- ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardı.
- Bu karar, Şara'nın Beyaz Saray'a yapacağı ziyaret öncesi alındı ve BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylandı.
- Şara ve Trump görüşmesinde ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları ve bölgesel konular ele alınacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi ABD'den dikkat çeken bir adım daha geldi.
ABD Hazine Bakanlığı'nın Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattap'ı yaptırım listesinden çıkardığı ifade edildi.
BMKG YAPTIRIMLARI DA KALDIRILMIŞTI
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Şara ve Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden ABD'nin hazırladığı kararı önceki gün kabul etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ile Şara'nın Beyaz Saray'daki görüşmesinde ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları ile bölgesel konuların gündeme gelmesi bekleniyor.