Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Washington’da IMF Başkanı ile bir araya geldi

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ile ABD'nin Başkenti Washington'da bir araya geldi.

Görüşme, IMF’nin merkez binasında yapıldı.

Toplantıya Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

Şara ve Georgieva’nın, Suriye’nin ekonomik kalkınma ve yeniden yapılanma sürecine destek sağlayabilecek iş birliği olanaklarını ele aldıkları bildirildi.

Tarafların özellikle finansal istikrar, yatırım ortamının güçlendirilmesi ve para politikalarının geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

TRUMP İLE BİR ARAYA GELECEK

Suriye Cumhurbaşkanı Şara’nın, ABD ziyareti kapsamında bugün Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

PAZAR GÜNÜ GENERALLERLE BASKETBOL OYNADI

Suriye Dışişleri Bakanı Esed Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın ABD’li generallerle basketbol oynadığı bir video paylaştı.

Şeybani'nin Instagram hesabındaki videoda, Şam'daki halk sarayında Cumhurbaşkanı Şara ve kendisinin, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile DEAŞ’a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü.

Paylaşımında Şeybani, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış." ifadelerine yer verdi.

ABD'ye giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın, 10 Kasım'da Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.