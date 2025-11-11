Suriye, DEAŞ karşıtı koalisyona dahil oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, Suriye'nin DEAŞ'a karşı mücadele eden uluslararası koalisyona katıldığını duyurdu.

Büyükelçiliğin paylaşımında, "Bu, Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir andır. Suriye, resmen IŞİD'i (DEAŞ) yenmek için uluslararası koalisyona katılan 90. ortak oldu" ifadelerine yer verildi.

2014'TE KURULDU

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon, 2014 yılında ABD öncülüğünde kurulduğundan bu yana çok sayıda ülkenin katılımıyla Suriye ve Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyonlar yürütmüş ancak Suriye'deki 61 yıllık Baas rejimi hükümeti bu operasyonlara resmen dahil edilmemişti.