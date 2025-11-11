ABD Başkanı Trump: Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin Oval Ofis'te açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Şara ile çok iyi anlaştığını ve iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydederek Suriye'nin Orta Doğu'da başarılı bir ülke olmasını istediklerini söyledi.

"Suriye'nin çok başarılı bir ülke olmasını istiyoruz ve bence Cumhurbaşkanı Şara bunu başarabilir" diyen Trump, Şara'nın 'güçlü bir lider' olduğunu vurguladı.

"ERDOĞAN, SURİYE'DE OLANLARI ÇOK DESTEKLİYOR"

Suriye'deki siyasi sürecin gelişimine atıfta bulunan Trump, Türkiye'nin rolüne, "Şara, büyük bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi anlaşıyor. Erdoğan, Suriye'de olanları çok destekliyor" ifadeleriyle atıf yaptı.

Trump, görüşmesinin ikili ve bölgesel meselelerin çözümünde önemli bir dönemeç olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, çok güçlü bir lider. Çok zor bir coğrafyadan geliyor ve güçlü bir adam. Yeni Suriye Cumhurbaşkanı ile iyi anlaşıyorum. Onların başarılı olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız çünkü burası Orta Doğu'nun bir parçası.

Orta Doğu'da uzun zaman sonra ilk kez barışın sağlandığını savunan Trump, Suriye'nin başarılı olmasının Ahmed Şara yönetimiyle mümkün olacağına inandığını ifade etti.

SURİYE'NİN DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILMA İHTİMALİ

Suriye'nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılması ihtimaline yönelik bir açıklama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Evet, bu konuda Suriye ile ilgili bir açıklama bekleyebilirsiniz" diye yanıt veren Trump, ayrıca Suriye'nin İsrail ile iyi anlaştığını görmek istediklerini ve bu konuda her iki ülkeyle de yakın temas halinde olduklarını sözlerine ekledi.