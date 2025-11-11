Suriye Cumhurbaşkanı Şara: İsrail ile doğrudan müzakereye girmeyeceğiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüştükten sonra Amerikan Fox News kanalına röportaj veren Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk Washington ziyaretinin yansımalarını değerlendirdi.

Suriye'nin eski rejimi döneminde 60 yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiğini ve bu süreçte ABD ile Suriye arasında bir kopukluk yaşandığını anlatan Şara, Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu belirtti.

Şara, eski rejimin düşmesinden sonra Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde 'yeni bir strateji' üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.

"SURİYE KOALİSYONA KATILMAYA HAZIRLANIYOR"

Şara, Suriye'nin DEAŞ karşıtı koalisyona katılması konusunu Trump ile görüştüklerini ve DEAŞ'la mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi.

Şara, 10 yıl boyunca DEAŞ'a karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydederek, "ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Trump ile Suriye'ye yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Şara, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde kendisine ve diğer bazı Suriyeli yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına atıf yaptı.

"İSRAİL İLE DOĞRUDAN MÜZAKEREYE GİRMEYECEĞİZ"

Şara, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken Suriye'deki Abraham Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti.

Şara, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail, 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir" yorumunu yaptı.

"ESAD, SURİYE'YE TESLİM EDİLMELİDİR"

Beşar Esad'ın halen Rusya'da serbest bir şekilde yaşamaya devam etmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Şara, Esad'ın yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Şara, "Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak Beşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye'ye teslim edilmelidir. Ruslar farklı bir görüşte olabilir ancak adalet yerini bulmalıdır" şeklinde konuştu.

Şara, geçmişte El Kaide ile ilintisine ilişkin bir soruya yanıt verirken şu değerlendirmeleri yaptı:

Bence bu geçmişte kalan bir konu. Başkan Trump ile bunu tartışmadık. Trump'la gelecek hakkında konuştuk. Suriye'deki gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk. Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor.

Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise "O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, yani çok genç bir insandım ve o zamanlar herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla hiçbir ilgim yok. O zamanlar benim bölgemde El Kaide yoktu. Dolayısıyla bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini, özellikle de savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz" yanıtını verdi.