Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'dan Almanya'ya ilk resmi ziyaret

Suriye'nin diplomasi mesaisi sürüyor...

Suriye'deki yeni dönem sonrası Şam'dan, Almanya'nın başkenti Berlin'e ilk üst düzey ziyaret önümüzdeki hafta yapılacak.

ZİYARET PAZARTESİ GÜNÜ

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 30 Mart Pazartesi günü Berlin'e resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Ahmed eş-Şara, Berlin'e yapacağı resmi ziyarete ilk olarak sabah saatlerinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüşerek başlayacak.

Daha sonra ise ekonomik ve ticari ilişkilerin ele alınacağı Almanya-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısına katılacak olan Ahmed eş-Şara, bu toplantıda Suriye'nin yeniden inşası ve ekonomik toparlanmasına dönük bir konuşma yapacak.

ORTAK BASIN TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Öğle saatlerinde ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Ahmed eş-Şara, Almanya Başbakanlığında gerçekleştirecekleri görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.

GÜNDEMDE ÖNEMLİ BAŞLIKLAR VAR

Şam'dan Berlin'e gerçekleşecek en üst düzeydeki ilk ziyarette Suriye'deki son gelişmeler, ülkenin yeniden imarı için Almanya'nın sağlayabileceği katkılar ele alınacak.

Ayrıca Almanya'da bulunan Suriyelilerin gönüllü olarak ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin adımlar da eş-Şara ile Merz arasındaki görüşmenin konu başlıklarından biri olacak.

İran savaşı bağlamındaki son gelişmeler ile Orta Doğu'daki durum da görüşmede ele alınacak konu başlıklarından olacak.

ZİYARET ERTELENMİŞTİ

Başbakan Merz, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'yı ülkenin istikrarına katkıda bulunmak ve Almanya'daki Suriyelilerin geri dönme konularını görüşmek üzere Berlin'e davet ettiğini açıklamıştı.

Bu davet üzerine Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın 19-20 Ocak 2026 tarihlerinde Berlin'i ziyaret etmesi planlanmıştı.

Ancak söz konusu tarihlerde Suriye'de son anda yaşanan gelişmeler nedeniyle ziyaret ileri bir tarihe ertelenmişti.