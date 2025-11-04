Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, Başbakan Merz tarafından Almanya'ya davet edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara, dünyaya açılmaya devam ediyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Schleswig Holstein eyaletine gerçekleştirdiği ziyarette düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başbakan Merz, ülkedeki Suriyelilerin sınır dışı edilmesine yönelik tartışmaların sorulması üzerine, "Temel prensibimiz şu: Suriye'deki iç savaş sona erdi ve bu ülke artık yeniden inşası için tüm kaynaklarına, özellikle de Suriye halkına ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Almanya'dan kendi istekleriyle oraya dönecek çok sayıda kişi kesinlikle olacaktır. Suriyelilerin de çok büyük bir kısmının geri dönmek istediğini biliyoruz. Bunu teşvik edeceğiz ve ülkenin hızla yeniden inşasına yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı."

"AHMED ŞARA'YI ALMANYA'YA DAVET ETTİM"

Suç işleyen Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmesi ve yasal statüsü veya oturma izni olmayanların sınır dışı edilmesiyle ilgili soruya Merz, "Elbette suçluları Suriye'ye sınır dışı etmeye devam edeceğiz. Plan bu. Şimdi bunu çok somut bir şekilde uygulayacağız. İçişleri Bakanı da bu konu üzerinde çalışıyor.

Bunun uzun vadede başarılı olmasını sağlamak için ülkenin istikrarına katkıda bulunmak istiyoruz. Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı bu sorunu birlikte nasıl çözebileceğimizi görüşmek üzere Almanya'ya davet ettim." dedi.

"GERİ DÖNMEYİ REDDEDENLER SINIR DIŞI EDİLEBİLİR"

Merz, "Tekrar edeyim: Suriye'deki iç savaş sona erdi. Almanya'da artık sığınma hakkı yok, bu nedenle sınır dışı etme işlemlerine başlayabiliriz. Ancak, şu anda Suriye'de bulunan mültecilerin büyük bir kısmının gönüllü olarak geri dönüp yeniden yapılanma çalışmalarına katılacağını düşünüyorum.

Bu insanlar olmadan yeniden yapılanma imkansız. Almanya'da geri dönmeyi reddedenler ise elbette yakın gelecekte sınır dışı edilebilir." şeklinde konuştu.

ALMANYA'DA 'SURİYELİLER' GERİLİMİ

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un, geçtiğimiz perşembe günü Suriye'nin başkenti Şam'a yaptığı ziyarette, savaşın ülkenin altyapısının büyük bir kısmını tahrip etmesi nedeniyle Suriyelilerin geri dönme potansiyelinin "çok sınırlı" olduğunu söylemesi, tartışmaların fitilini ateşlemişti.

Söz konusu açıklama, göç gibi önemli bir sorunda aşırı sağ partilerin gerisinde kalmaktan kaçınmaya çalışan Merz ve Wadephul'un muhafazakar Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi'nden (CDU) tepki almıştı.

MERKEL'DEN 'AÇIK KAPI' POLİTİKASI

Eski CDU lideri ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel, 10 yıl önce mültecilere yönelik "açık kapı" politikası izlemiş ve çoğunluğu iç savaştan kaçan Suriyelilerden oluşan yaklaşık 1 milyon göçmeni Almanya'ya kabul etmişti.

O tarihten bu yana aşırı sağa verilen destek artarken Merz liderliğindeki CDU, sınır güvenliği ve göç konusunda çok daha sert bir çizgi izleyerek sınır dışı işlemlerini hızlandırma sözü vermişti.