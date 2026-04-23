Suriye Devlet Başkanı Eş-Şara, BAE'de

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Körfez ülkelerindeki temaslarını sürdürüyor.

EŞ-ŞARA’DAN BAE’YE RESMİ ZİYARET

Eş-Şara, resmi temaslarda bulunmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) geldi. Suriyeli lider ziyareti kapsamında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

“VERİMLİ BİR GÖRÜŞME” MESAJI

Eş-Şara görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Al Nahyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Suriye Devlet Başkanı, iki ülke arasında daha geniş ekonomik ortaklıklar kurulması ve kalkınma çabalarının desteklenmesi yoluyla ortak çalışma alanlarının genişletilmesi ile iş birliği fırsatlarının artırılması konularının ele alındığını belirtti.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜNDEM ELE ALINDI

Liderlerin ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı bir şekilde değerlendirdiğini aktaran eş-Şara, Suriye'nin, BAE'nin güvenliği ve istikrarının korunması konusunda kararlılıkla yanında yer aldığını bir kez daha vurguladı.

Eş-Şara, bugün Katar'a da resmi ziyaret gerçekleştirmiş ve buradaki temasları kapsamında Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile bir araya gelmişti.