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AA

Suriye devriminin 14. yılında iftar sonrası binlerce kişi Hama, Humus, Lazkiye ve Halep illerinin merkezi noktalarında bir araya geldi.

Hama'daki gösterilerin adresi Asi Meydanı olurken, Humus'ta binlerce, kişi saat kulesini doldurdu. Halep'te Sadullahcabri ile Lazkiye’de Şehitler Meydanı'na halk ellerinde Suriye devrim bayraklarıyla akın etti.

"DEVRİK ESED VE ÇETESİNİN YOK ETTİĞİ ÜLKEMİZİ YENİDEN İNŞA EDİYORUZ"

Konserler ve havai fişek gösterileriyle devam eden etkinliklere katılan aktivist Meyse Mahmud, devrim sürecinde 11 yıl boyunca sahada yer aldığını ve kadınların sesini duyurmak için çalıştığını söyledi.

"Bugün burada sadece devrimin yıl dönümünü kutlamıyoruz, aynı zamanda bağlılığımızı yeniliyor, şehitlerimizi anıyor ve mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyoruz." diyen Mahmud, Halep’te yıllar sonra tekrar meydanlarda toplanmanın önemine dikkati çekti.

Kutlamalara katılan Muhammed Recep de Suriye halkının verdiği büyük mücadeleye değinerek, "Bugün bu ana ulaştığımıza neredeyse inanamıyoruz. Suriye halkı, bunca fedakarlık ve bedel ödedikten sonra özgürlüğü ve onurlu bir yaşamı hak ediyor." diye konuştu.

Recep, "Devrik Esed ve çetesinin yok ettiği ülkemizi yeniden inşa ediyoruz. Bugün zaferimizi kutluyor ve Suriye’yi her türlü zulüm, ölüm ve yıkımdan arındırmak için mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"SURİYE GÜÇLÜ VE AZİZ BİR DEVLET OLACAK"

Suriye'nin başkenti Şam'da da devrimin başlamasının 14. yıl dönümü kutlamaları coşkuyla sürüyor.

İftar sonrasında on binlerce kişi, başkentin simge noktası Emevi Meydanı'nda toplanmaya başladı.

Devrim şarkılarının hep birlikte söylendiği etkinlikte Suriyeliler, havai fişek ve ışık gösterimi eşliğinde büyük mutluluk yaşadı.

Dilek balonları da uçuran Şam sakinleri, Baas rejiminin yıkılmasının ardından ilk kez hep birlikte devrimi kutladı.

Kutlamaya katılan Ömer Şahrur, AA muhabirine, Suriye halkını ve devrik rejime karşı operasyon başlatan kahraman askerleri saygıyla selamladığını söyledi.

Zafere ulaşmak için yardım eli uzatan Araplara ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şahrur, "Suriye'yi sevgi, rahmet ve adaletle ayağa kaldıracağız. Suriye güçlü ve aziz bir devlet olacak." dedi.

"ESED İLELEBET KALMADI, ONU ALAŞAĞI ETTİK"

İlk defa Suriye'ye gelen Nevvaf Şitevi, yaşadığı sevincin tarif edilmez olduğunu belirtti.

Aktivist Mustafa Maksus ise bugün Emevi Meydanı'nda özgürlük sesinden daha yüksek bir ses olmadığını vurgulayarak, Şam'da kutlamaya katılmak için 300 kilometre mesafeden geldiğini ifade etti.

Suriye halkının rejim döneminde 14 yıl boyunca yerinden edildiğini, bombaladığını ve çadırlarda yaşamaya mahkum edildiğini anlatan Maksus, "Bugün 14 yılın meyvesini topluyoruz. Bütün şehirlerden burada insanlar var." diye konuştu.

Maksus, "Şam'a geldiğimde sanki bir rüya içerisindeymiş gibiyim. Gerçekten zafere ulaşmak için çok çile çektik." ifadesini kullandı.

Ahmet Emin de "Devrimin zaferle taçlanacağına hep inandık. Şükürler olsun o gün geldi. (Devrik lider Beşşar) Esed ilelebet kalmadı, onu alaşağı ettik." ifadelerini kullandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimine karşı halk ayaklanması 15 Mart 2011'de başlamıştı.

Esed rejimi, reform talebiyle sokaklara dökülen vatandaşlara baskı ve zulümle cevap vermiş, barışçıl gösterilerin güvenlik güçleriyle bastırılması ülkeyi iç savaşa sürüklemişti.