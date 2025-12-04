Suriye devriminin 1'inci yılında Emevi Camii ve Şam sokakları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye, 8 Aralık 2024'te tarihi bir devrime sahne oldu...

Suriye'de 61 yıl hüküm süren Baas Rejimi ve 2011 yılında baş gösteren 11 yıllık iç savaş, muhalif güçlerin 8 Aralık 2024'te Başkent Şam'ı ele geçirmesiyle son buldu.

Binlerce insanın ölümüne, milyonlarca Suriyelinin yerinden edilmesine neden olan rejimden sonra Suriye normale dönmeye çalışıyor.

Suriye'de 8 Aralık devriminden sonra başlayan yeniden inşa çalışmaları sürerken tarihi yapı ve sokaklarından güzel görüntüler geliyor.

SURİYE'DE TARİHİ EMEVİ CAMİİ

Suriye’nin başkenti Şam'da yer alan Emevi Camii, tüm ihtişamıyla görüntülendi.

Emevi Camii, İslam tarihinin en eski ve en önemli ibadethanelerinden biridir.

705 yılında Emevi Halifesi I. Velid tarafından inşa ettirilen cami, Roma dönemine ait Jüpiter Tapınağı’nın yerine kurulmuş ve Bizans döneminde Vaftizci Yahya Kilisesi olarak kullanılan yapının izlerini de taşımaktadır.