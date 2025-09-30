Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa: Yıl sonuna kadar SDG ile anlaşmayı bekliyoruz

Suriye'de belirsizlik devam ediyor.

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, Al Arabiya kanalında katıldığı "Gece Buluşması" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

SAVUNMA BAKANLIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Mustafa, PKK/YPG'nin Suriye kolu SDG ile 10 Mart Mutabakatı'na vurgu yaparak, elebaşı Mazlum Abdi'nin savunma bakanlığı talebine ilişkin iddiaların basında yer alan haberlerden ibaret olduğunu söyledi.

ANLAŞMA İÇİN YIL SONUNU İŞARET ETTİ

SDG ile varılan anlaşmanın idari ve askeri yapıların devlet kurumlarına entegrasyonunu kapsadığını belirten Mustafa, "Anlaşmadan yıl sonuna kadar olumlu sonuç bekleniyor." dedi.

Mustafa, öte yandan PKK/YPG'nin bölgesel koşulları müzakere pozisyonunu güçlendirmek amacıyla kullanmaya çalıştığını kaydetti.

Mustafa, iç ve bölgesel koşulların artık daha netleştiğini, SDG'nin bu gelişmeler doğrultusunda bir inceleme sürecine girdiğini ve bu süreçten olumlu sonuçlar çıkmasını temenni etti.

"İSRAİL İLE 3 TUR MÜZAKERE GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bakan Mustafa, İsrail'in 8 Aralık 2024'ten sonra Suriye'ye yönelik 1000'den fazla hava ve 400'den fazla kara saldırısıyla anlaşma sürecini dayattığını belirterek, "Suriye'nin, 1974 tarihli kuvvetlerin ayrılması anlaşmasına dayanan ve işgal edilen topraklardan çekilmeyi öngören bir anlaşmaya varmak amacıyla İsrail ile üç tur müzakere gerçekleştirildi." ifadesini kullandı.

Mustafa, İsrail ile yürütülen sürecin Abraham Anlaşmaları'ndan tamamen ayrı olduğuna işaret ederek, İsrail Golan Tepeleri'ni işgal ettiği sürece Suriye'nin bu anlaşmalara katılmayı reddettiğini vurguladı.

Şu an İsrail ile üzerinde durulan ve üzerinde anlaşılması öngörülen yeni düzenlemenin, 1974 yılındaki anlaşmanın ruhunu hatırlatacağını belirten Mustafa, "Bu güvenlik anlaşması, İbrahim Anlaşmaları çerçevesindeki normalleşme sürecinden bağımsızdır." ifadelerini kullandı.