Suriye ordusu duyurdu: İnsani yardım koridoru devreye alındı

Komşu'da sıcak saatler...

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/SDG'nin askeri entegrasyon için verdiği sürenin dolması üzerine operasyon başlattı.

Bu kapsamda ilk operasyon, Halep'in yıllarca örgüt işgalinde bulunan Eşrefiye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerine gerçekleştirildi.

Bölge terör örgütünün işgalinden kurtarılırken operasyonlar, önce Fırat Nehri'nin batısında bulunan Deyrizor ve Tabka ilçesinde daha sonra da Fırat'ın doğusuna ilerleyerek Rakka'ya kadar genişledi.

HASEKE'DE ATEŞKES

20 Ocak'ta ilan edilen ateşkeste Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG'ye 4 gün süre vermiş ve bu süre 24 Ocak akşam saat 20.00'de dolmuştu.

İlerleyen saatlerde ise ateşkesin 15 gün daha uzatıldığı ve 23.00 itibariyle ateşkesin yürürlükte olacağı duyuruldu.

İNSANİ KORİDOR DEVREYE ALINDI

Suriye resmi ajansı SANA’nın aktardığına göre, Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, ilgili vilayetlerle koordinasyon içinde iki insani koridor açıldığını açıkladı.

Buna göre ilk koridor, Haseke Valiliği ile koordinasyon kapsamında Rakka-Haseke yolu üzerinde, Tel Davud köyü yakınında oluşturuldu.

ACİL VE HASSAS İNSANİ VAKALAR İÇİN KULLANILACAK

İkinci insani koridor ise Halep Valiliği ile koordinasyon çerçevesinde, M4 karayolu üzerindeki Aynularab kavşağında, Nur Ali köyü yakınında açıldı.

Yetkililer, söz konusu koridorların insani yardımların ulaştırılması ile acil ve hassas insani vakaların güvenli şekilde geçişi amacıyla tahsis edildiğini belirtti.

SAĞLANAN ANLAŞMANIN DETAYLARI

Anlaşmaya göre Suriye hükümet güçleri ile YPG/SDG arasında, tüm cepheler ve temas hatlarında kapsamlı ve derhal ateşkes ilan edilmesi, tüm örgüt üyelerinin Fırat'ın doğusuna çekilmesi, Deyrizor ve Rakka vilayetlerinin idari ve askeri olarak derhal ve tamamen Suriye hükümetine devredilmesi, örgütün işgali altındaki Haseke ilindeki tüm sivil kurumların Suriye devlet kurumları ve idari yapıları içine entegre edilmesi kararı alındı.

Suriye hükümeti ile YPG/SDG arasında yapılan anlaşmaya göre tüm enerji (petrol ve doğalgaz dahil) kaynakları ve sınır kapıları devletin kontrolüne girecek.