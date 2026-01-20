Suriye ordusu, yakalanan YPG'lileri müzik açıp oynattı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de mutlak zafer...

Yıllardır dış odaklar tarafından büyütülen terör örgütü, Suriye'de hezimeti yaşadı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelere başlattığı operasyon, 44 saatin ardından anlaşmayla sonuçlandı.

Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında, örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.

Operasyonlar çerçevesinde Suriye ordusuna direniş göstermeye çalışan çok sayıda terörist yakalandı.

GÜNDEM OLDU

Dün ise sosyal medyada yayınlanan bir görüntü gündem oldu.

ŞARKIYLA OYNADILAR

Suriye ordusu, yakalanan YPG-PKK'lı teröristleri "Ebu Amşe komutanımız" şarkısıyla oynatıp kayda aldı.

ÇOK SAYIDA YORUM ALDI

O anlar günün en çok konuşulanları arasına girerken, kullanıcılar tüm teröristlerin sonunun aynı olacağı konusunda çok sayıda paylaşımda bulundu.