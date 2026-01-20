Suriye ordusu, yakalanan YPG'lileri müzik açıp oynattı

- Suriye ordusu, Fırat Nehri'nin batısındaki YPG/SDG kontrolündeki bölgelerde operasyon düzenledi ve anlaşma sonucunda ateşkes sağlandı.
- Yakaladıkları YPG/SDG üyelerini "Ebu Amşe komutanımız" şarkısıyla oynatıp kayda aldı.
- Bu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar teröristlerin benzer bir sonla karşılaşacağına dair yorumlarda bulundu.
Suriye'de mutlak zafer...
Yıllardır dış odaklar tarafından büyütülen terör örgütü, Suriye'de hezimeti yaşadı.
ANLAŞMA İMZALANDI
Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgelere başlattığı operasyon, 44 saatin ardından anlaşmayla sonuçlandı.
Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında, örgütün orduya tam entegrasyonu ve kapsamlı ateşkes konusunda anlaşma imzalandı.
Operasyonlar çerçevesinde Suriye ordusuna direniş göstermeye çalışan çok sayıda terörist yakalandı.
GÜNDEM OLDU
Dün ise sosyal medyada yayınlanan bir görüntü gündem oldu.
ŞARKIYLA OYNADILAR
Suriye ordusu, yakalanan YPG-PKK'lı teröristleri "Ebu Amşe komutanımız" şarkısıyla oynatıp kayda aldı.
ÇOK SAYIDA YORUM ALDI
O anlar günün en çok konuşulanları arasına girerken, kullanıcılar tüm teröristlerin sonunun aynı olacağı konusunda çok sayıda paylaşımda bulundu.