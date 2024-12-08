Haber Merkezi

Dünya, Suriye'de yaşanılan tarihi günü konuşuyor..

Ülkede 61 yıl boyunca varlığını sürdüren Esad rejimi, muhaliflerin Şam'a girmesiyle son buldu.

Beşar Esad'ın Suriye'den kaçmasıyla birlikte sokaklara inen halk ve muhalif gruplar kutlama yaptı..

Kutlamalar çerçevesinde meydanlarda bulunan Esad ailesine ait heykeller tek tek yıkılırken, Rakka kentinden de başka bir görüntü geldi..

ÖCALAN POSTESLERİ PARÇALANDI

PKK/YPG'den temizlenen kentte muhalifler, billboardlarda asılı olan PKK elebaşı Öcalan'ın posterleri yırttı.

Öcalan'ın posterlerini parçalayan grubun alkışlı sevinci kameralara yansıdı.

ensonhaber icon
Dilay Kaynak
Editor