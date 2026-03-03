Abone ol: Google News

Hatay'da feci kaza: Kırmızı ışık ihlali yapan motosikletli, otomobille çarpıştı

Yayınlama:
DHA DHA

İskenderun ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçip, otomobille çarpıştığı motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Hatay'da İskenderun ilçesinde saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Denizciler Mahallesi'nde kırmızı ışık ihlali yapan B.E. kontrolündeki 31 MD 1715 plakalı motosiklet, E.Y. idaresindeki 31 AZV 558 plakalı otomobille çarpıştı.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.N.H., ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)

