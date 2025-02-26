Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nda sonuç bildirgesi açıklandı: Birlik mesajı verildi

AA

Suriye'nin başkenti Şam'da 600'den fazla davetlinin katılımıyla düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı'nda, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine karşı çıkılması ve İsrail’in, Suriye’nin egemenliğine açık bir saldırı olan ihlal ve işgalinin sona erdirilmesi konuları öne çıktı.

Şam'daki Halk Sarayı'nda sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu farklı çalıştayların yapıldığı konferans, kapanış bildirisiyle tamamlandı.

Kapanış törenine Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile hükümet yetkilileri katıldı.

SONUÇ BİLDİRİSİ

Hazırlık Komitesi Başkanı Huda El-Atasi, sonuç bildirisini okudu.

- Bildiride, ülkenin parçalanmasına veya herhangi bir toprağından vazgeçilmesine kesinlikle karşı çıkılması gerektiği belirtildi.



- İsrail'in Suriye'nin egemenliğine yönelik saldırılarının kınandığı bildiride, İsrail'in ihlallerinin, ülkenin egemenliğine açık bir saldırı olduğu vurgulandı.



- Bildiride, işgalin derhal ve koşulsuz sona erdirilmesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun provokatif açıklamalarının reddedilmesi ve uluslararası toplumun, Suriye halkına yönelik saldırıları durdurması için sorumluluk alması istendi.



- Geçiş sürecinde anayasal boşluğu dolduracak geçici bir anayasal bildirgenin ilan edilmesi gerektiğine işaret edilen bildiride, yetkinlik ve adil temsil esaslarına göre geçici yasama meclisinin oluşturulması önerildi. Kalıcı anayasa taslağı için bir komisyon kurulması gerektiği de vurgulandı.



- Bildiride, ifade özgürlüğünün güvence altına alınması, insan haklarına saygının esas olması, kadın haklarının korunması ve etnik, dini veya mezhebi temelli ayrımcılığın reddedilmesi konuları da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.



- Şiddet, nefret söylemi ve intikamcı yaklaşımların reddedilmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride, toplumsal barışın sağlanması için adımlar atılmasının önemine işaret edildi.



- Bildiride, siyasi katılımın genişletilmesini ve toplumun tüm kesimlerinin siyasi sürece dahil edilmesini sağlayacak yasaların çıkarılması önerildi.



- Ekonomik kalkınmanın hızlandırılması için uygulanan yaptırımların kaldırılması çağrısı yapılan bildiride, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve toplumda diyalog kültürünün güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.



- Ayrıca, vatandaşlık ilkesinin pekiştirilmesi vurgulanırken, kamu kurumlarının yeniden reform edilmesi ile eğitim sisteminin geliştirilmesinin altı çizildi.



- Konferansın sonunda da sonuç bildirisinin Suriye'nin özgürlük, adalet ve hukukun üstünlüğüne dayalı yeni geleceği için bir taahhüt niteliği taşıdığı ifade edildi.

ŞARA'DAN BİRLİK MESAJI

Halk Sarayı'ndaki tarihi Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'nın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Ahmed Eş-Şara, "Silahın tek elde, yani devletin elinde toplanması bir lüks değil, zorunluluk ve farzdır." dedi.

Suriye'nin yaşadığı acılara ve çektiği sıkıntılara değinen Şara, ülkenin birlik içinde iyileşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Sizleri, Suriye'nin iyileşmesi, yaralarının sarılması ve teselli edilmesi için birlik olmaya, birlikte çalışmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

Suriye halkının, vatanına olan bağlılığını ve sorumluluğunu yerine getirme zorunluluğu olduğunu hatırlatan Şara, "Suriye, sizlere güveniyor. Onu bir daha hayal kırıklığına uğratmayacağınızdan, onu ihmal etmeyeceğinizden ve onu koruyup inşa etmek için uykusuz kalacağınızdan eminim." ifadesini kullandı.

"EGEMENLİĞİMİZE VE KİMLİĞİMİZE YÖNELİK HİÇBİR TECAVÜZÜ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de "Geçtiğimiz yıllarda Suriye, rejimin yarattığı sistematik bir savaşla, sınırlı olmayan istisnai koşullarla karşı karşıya kaldı ve özgürleşmenin ardından baskılara boyun eğmedik, açıklık ve etkili diplomasi üzerinde çalıştık." dedi.

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve yeni yatırım fırsatlarının açılması için çalıştıklarını belirten Şeybani, "Egemenliğimize ve kimliğimize yönelik hiçbir tecavüzü kabul etmeyeceğiz ve halkımızın iradesine saygı duyanlara açık olurken, yanımızda yer alan taraflarla ilişkiler kurmaya istekli olacağız." diye konuştu.

600'DEN FAZLA DAVETLİ KATILDI

Şam'da dün 600'den fazla davetlinin katılımıyla başlayan Ulusal Diyalog Konferansı, ikinci gününde devam ediyor.

Konferansın ikinci gününde, Hazırlık Komitesi'nin çalışma programları üzerinde fikir alışverişi yapmak amacıyla çalıştaylar yapıldı.

Suriye Ulusal Diyalog Konferansı'na katılan piskopos Yusuf Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyaloğun ülkenin geleceğini inşa etmek için atılacak temel adımlardan biri olduğunu belirtti.

Topçu, tüm Suriyelilerin bir araya gelmesi ve samimi bir şekilde konuşabilmesinin önemine işaret ederek, "Bugün burada yaşanan heyecan, Suriyelilerin vatanlarına duyduğu sevgiyi gösteriyor. Bu adım, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve milli birliğin sağlanması için büyük önem taşıyor." dedi.

Konferansa, farklı inançlardan 600 civarında kişinin katıldığını kaydeden Topçu, Suriye'nin farklı bileşenlere sahip bir ülke ve bunun da bir zenginlik olduğunu vurguladı.

Topçu, "Farklı toplulukların toplumda temsil edilmesi, halk arasında uyumlu bir ortam yaratılmasına yardımcı olur. Bu konferans da büyük bir çeşitliliği bir araya getirerek bunu başardı." diye konuştu.

Katılımın ulusal düzeyde olduğunu ve dini veya mezhepsel temelli olmadığını söyleyen Piskopos Topçu, "Diyalog ulusal bir bakış açısıdır, dini mezhepsel bir görüş değil. Suriye halkı çok büyük acılar yaşadı. Yeni sayfayı biz yazacağız. Herkes katkı sağlasın, olumlu ve umutlu bir şekilde." ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞİN YARALARINA DÖNMEK İSTEMİYORSAK, YAŞANANLARI DİLE GETİRMELİYİZ"

Suriye'nin ünlü sanatçılarından Muna Vasıf, diyalog ve açık iletişimin önemine vurgu yaparak, sivil toplumların gerçekleştirilmesi gereken konuları tartıştığını aktardı.

Farklı bakış açıları arasında sağlıklı bir tartışma ortamının oluşturulmasının gerektiğini ifade eden Vasıf, "Bir görüş belirtmek yeterli değil, mutlaka bir tartışma olmalı. Farklı fikirlere sahip olanları kabul edebilmek, fikirleri tanıyabilmek ve ne istediklerini açıkça dile getirebilmek için diyalog gereklidir." şeklinde konuştu.

Yaşanan olayların göz ardı edilmemesi gerektiğini dile getiren Vasıf, bu tür durumların birikmemesi ve aniden bir kriz durumuna dönüşmemesi için açıkça konuşulması gerektiğini söyledi.

Vasıf, eğitimde ilkokul seviyesinin zorunlu olmasının önemine değinerek, eğitim sisteminin tüm seviyeleri kapsaması gerektiğini belirtti.

Kadının rolünün de tartışılan önemli konulardan biri olduğunun altını çizen Vasıf, "Kadınlar her zaman bu toprakların bir parçası oldu, Fransız işgaline ve zulme karşı durdu. Kadınların rolü bugün daha güçlendi." dedi.

"YAŞANANLARI DİLE GETİRMELİYİZ"

Vasıf, "Eğer onurum varsa, bir vatanım var demektir. Eğer vatanım yoksa, onurum da olmaz. Geçmişin yaralarına dönmek istemiyorsak, yaşananları dile getirmeliyiz." diye konuştu.

Kongreye katılan Türkmenlerden, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci de etkinliğin başarılı şekilde gerçekleştiğini söyledi.

"Yeni yönetimin etnik veya mezhepsel temele dayalı bir yapı oluşturmayacağı yönündeki açıklamalar önemli." diye konuşan Cevizci, Türkmenlerin taleplerinin yeni yönetimde karşılık bulacağına inandığını ifade etti.

Cevizci, Türkmenlerin devrim sürecinde büyük bir mücadele verdiğini, yeni dönemin çalışma prensipleri çerçevesinde varlıklarını ve siyasi-toplumsal mücadelelerini sürdüreceklerini kaydetti.

KONFERANSIN SONUÇLARI, ÜLKENİN YENİ YÖNETİCİLERİNE TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIYACAK

Yeni yönetim tarafından 12 Şubat'ta kurulan Hazırlık Komitesi, Ulusal Diyalog Konferansı için yurt içi ve yurt dışından 600'ü aşkın kişiye davetiye gönderdi.

Komite üyeleri, katılımcıların ülkenin tüm kesimlerinden seçildiğini vurguladı.

Ülkenin siyasi geleceği için önemli görülen konferansta, geçiş döneminde adalet, yeni anayasa, kurumların yeniden inşası ve reformu, kişisel özgürlükler, sivil toplum kuruluşların önemi ile ekonomi başlıklarıyla gün boyu 6 çalıştay düzenlenecek.

Konferansın sonuçları, ülkenin yeni yöneticilerine tavsiye niteliği taşıyan kararlar olacak ve bağlayıcılığı bulunmayacak.

HAZIRLIK SÜRECİNDE 30'DAN FAZLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Hazırlık Komitesi, konferans öncesinde ülkenin farklı illerinde 30'dan fazla toplantı gerçekleştirdi.

Bu toplantılara 4 binden fazla kişinin katıldığını açıklayan komite, ilk olarak 16 Şubat'ta Humus'ta toplantı düzenlemiş, ardından Suriye'nin Tartus, İdlib, Hama, Süveyda, Dera, Deyrizor ve Halep illerinde bölge temsilcileriyle bir araya gelmişti.

Ayrıca Komite, terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Haseke ve Rakka illerinin temsilcileriyle başkent Şam'da oturumlar gerçekleştirmişti.