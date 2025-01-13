Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Suriye'de, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ekonomide olumlu yönde değişimler yaşanıyor.

Yıllardır süren hayat pahalılığı ve geçim sıkıntılarının etkileri giderek azalırken, halk refah seviyesindeki artışın yansımalarını gündelik yaşamında hissediyor.

Bu değişim, başta araç piyasası olmak üzere çeşitli sektörlere de olumlu şekilde yansıdı.

ARAÇ FİYATLARI DÜŞTÜ

İdlib'ten araç geçişinin yaşandığı başket Şam'da tavan olan araç fiyatlarında gözle görülür düşüş yaşandı.

Suriyeliler, fiyatlarda yaşanan düşüşle araç alım ve satımında artış olduğunu belirtti.

"ÖNCEDEN 27 BİN DOLARDI ŞİMDİ 10 BİN DOLAR"

Rejimin devrilmesinin ardından araç fiyatlarında çok büyük düşüş olduğunu kaydeden Abdullah Nana, "KIA marka Rio model aracın fiyatı rejim devrilmeden önce 27 bin dolardı, bu gün fiyatı 10 bin dolar.

İnsanlar fiyatların düşeceği için araba almaktan daha korkuyor ama gün geçtikçe satış artıyor. Hyundai marka Elantra model 2014 çıkışlı araç şu an 9 bin 500 dolar civarında. Aracın fiyatını temizliği belirliyor." dedi.

"ARAÇ SATIŞLARI İYİ DURUMDA"

Suriyeli Hişam Esadad ise, "Rejim devrildikten sonra araç fiyatları daha iyi durumda. Mesela bu araba 40 bin dolardı, şu an 6 bin ile 10 bin dolar arasında.

Arabanın temizliğine göre fiyatı değişiyor. KIA marka Rio model araç önceden 15 bin dolardı, şu an 4 bin ile 6 bin dolar arasında. Şu an araç satışı daha iyi durumda." dedi.

"ÖNCEKİ FİYATA GÖRE ŞİMDİ 10 ADET ARABA ALIRSIN"

Önceki fiyatlara oranla şu an 10 araba alınabileceğini ifade eden Heysam Elbiyd, "Bu araba rejim devrilmeden önce 40 bin dolardı, şimdi 5 bin dolar. Önceki fiyata göre şimdi 10 araba alırsın" dedi.