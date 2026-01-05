Suriye'de devrik rejimle bağlantılı 8 kişi yakalandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi'nin Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'da paylaşılan açıklamasında ordunun Halep'in doğusundaki Deyr Hafir yakınlarında yürüttüğü operasyon sırasında devrik rejimle bağlantılı 8 kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerin Suriye'de 'SDG' adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin işgali altındaki bölgelere yasa dışı yollarla geçmeye çalıştıkları ifade edildi.

GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ÇIKMADI

Öte yandan, Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'ye konuşan hükümete yakın bir kaynak, PKK/YPG ile yapılan görüşmelerin 10 Mart mutabakatının uygulanmasını hızlandıracak somut bir sonuç doğurmadığını söyledi.

Söz konusu kaynak, tarafların ilerleyen dönemde yeni toplantılar düzenlenmesi konusunda anlaştığını aktardı.

Toplantılara PKK/YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in de katıldığı belirtildi.

Suriye hükümetinden bir kaynak ise yaptığı açıklamada PKK/YPG temsilcileri ile 10 Mart mutabakatına ilişkin gerçekleştirilen görüşmelerde herhangi bir anlaşmaya varılamadığını teyit etti.

Söz konusu kaynak, "SDG, görüşmede gereken esnekliği göstermedi. İlerleyen dönmede yeni toplantılar yapılacak" ifadelerini kullandı.