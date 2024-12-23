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İHA

Muhaliflerin zaferinin ardından kanlı rejimin izleri Suriye topraklarından temizleniyor.

Özgürleşen topraklarda Beşar Esad ve askerlerinin yaptıkları insanlık dışı eziyet ve barbarlıkların kanıtları da ortaya çıkıyor.

İdlib kentinde, 13 yıl süren iç savaşın ilk yıllarında rejim aleyhine protestoların merkezi haline gelen ve rejim güçleri ile muhalif gruplar arasında şiddetli çatışmalara sahne olan Maarat el-Numan ilçesindeki büyük yıkım havadan görüntülendi.

DEMİRLERİ SÖKÜP SATTILAR

Camilerin dahi bombalandığı ilçedeki evlerin demirlerinin de balyozlarla sökülüp Esad askerleri tarafından satıldığı öğrenilirken rejimden geriye kalan tanklar da bazı tamirciler tarafından tabela olarak kullanılıyor.

"BALYOZLARLA GELİP DEMİRLERİ SÖKTÜLER"

İlçede yaşayan İbrahim Al Mahmud, “Esad bizlere çok zulüm etti. Askerler, buralar bombalanınca ellerinde balyozlarla gelip demirleri söktü, pencereleri söktü. Demirleri hep sattılar. İnsanlar buraya dönecek ama bu inşaatı nasıl yapacaklar bilmiyoruz. Allah'a şükür Esad şimdi gitti, mutluyuz” dedi.