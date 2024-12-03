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Haber Merkezi

Suriye'de iç savaş tekrar alevlendi.

İdlib'den harekete geçen muhalif güçler, ülkenin ikinci en önemli şehri Halep'i Esad güçlerinden aldı.

PKK kontrolündeki TEL Rıfat da teröristlerden arındırıldı.

Çatışmalar Şam'a yakın Hama kentinde şiddetle deva ederken birçok Esad askeri esir düştü.

Bölgeden birçok gelişme sahada çatışan tarafların görüntüleriyle sosyal medyada paylaşılıyor.

Gelen görüntüler arasında esirlere ilişkin ilginç bir kesit dikkat çekti.

DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCUSU KİM?

Muhalif güçlerin eline düşen Esad askerine yöneltilen bir futbol sorusu sosyal medyada gündem oldu.

Muhalif asker, Esad askerine dünyanın en iyi futbolcusunun kim olduğunu soruyor.

İkili arasındaki şu diyalog izleyenleri tüm bu kanlı çatışmanın ortasında yaşanması bakımından şaşırttı:

Tarihin en iyisi kim?

-Cristiano.

-Peki ya Messi?

-Cehenneme gitsin.