Fransa, Akdeniz'de Rus petrol tankerine el koydu

Fransa'nın Akdeniz'de gerçekleştirdiği operasyon, Rusya’nın Batı yaptırımlarını aşmak için kullandığı iddia edilen “gölge filo” kapsamında gerçekleşti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün (22 Ocak) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tankerin uluslararası deniz hukukuna aykırı şekilde “yasadışı petrol taşıdığını” öne sürdü.

Macron, müdahale edilen geminin Rusya’nın Murmansk kentinden yola çıkan GRINCH adlı tanker olduğunu duyurdu.

Macron açıklamasında, operasyonun Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne dayandırıldığını ve tankerin “Rus gölge filosuna dahil” olduğunu iddia etti. Geminin yeni rotasının ise güvenlik gerekçesiyle açıklanmadığı belirtildi.

Operasyona Birleşik Krallık başta olmak üzere bazı yabancı donanmaların da destek verdiği bildirildi.

"GÖLGE FİLO" NEDİR?

Batılı ülkelerin yaptırımlarını aşmak için Rusya’nın eski, sigortasız ya da sahte bayraklı gemilerden oluşan bir tanker ağı kullandığı iddia ediliyor.

Bu gemiler aracılığıyla Rus petrolünün küresel piyasalara ulaştırıldığı değerlendiriliyor.