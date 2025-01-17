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İHA

Suriye’de muhalif grupların zaferiyle sonlanan hak devriminin yankıları sürüyor.

Normalleşe süreci tüm hızıyla devam ederken, Esad ailesinden kalan acılar ve yasaklar da siliniyor.

Rejim döneminde sessizliğe bürünen cadde ve sokaklarda hareketlilik yaşanıyor.

İKİNCİ EL EŞYA SATIŞ YASAĞI KALKTI

Hafız Esad döneminde getirilen ikinci el eşya satış yasağı, Suriye'nin yeni yönetimi tarafından kaldırıldı.

Başkent Şam'da artan seyyar satıcı sayısı dikkat çekti.

Suriye'nin devrik lideri Esad döneminde seyyar satıcılığa izin verilmediğini, bu nedenle hapis cezası aldıklarını ifade eden vatandaşlar, normalleşmeden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"FİYATLARIN BU KADAR UCUZ OLDUĞUNA İNANAMADIM"

Esad döneminde ikinci el eşya satmanın cezasının hapis olduğunu ifade eden Ömer Al Ali, “Daha önceden bırak Esad zamanını, babası Hafız Esad döneminden bu yana ikinci el eşya satışı yasaktı. Rejim, ikinci el eşyanın Suriye'ye girişini yasaklamıştı. Bahaneleri ise hastalık olacağı söyleniyordu.

Ama Suriye’de üretilen plastik terliği bize 20 dolara satarlardı. Şimdi ise botları 1 dolara satın alıyoruz ve inanamıyoruz. Fiyatların bu kadar ucuz olduğuna inanamadım. Ben 6 çift ayakkabı aldım” dedi.

"SURİYE DAHA DA UCUZLAYACAK"

Ülkelerinin daha da gelişeceğini düşündüğünü söyleyen Muhammed Al Masri ise, “Şimdi her şey daha güzel oldu. Daha önceden bunlar yasaktı. Bu sattığımız botlar 30 dolardı. Şimdi ise insanlar akın akın ikinci el ayakkabı satın alıyor.

İlerleyen zamanlarda Suriye daha da ucuzlayacak ve güzelleşecek. Eskiden deve bir liraydı ama elimizde bir lira yoktu. Elhamdülillah daha da iyi günler göreceğiz” ifadelerini kullandı.