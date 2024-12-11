Suriye'de işkenceyle öldürülen kişilerin kimlik tespiti çalışmaları sürüyor

AA

Esad rejiminin zulmünden kurtulan Suriye'de bir yandan şenlik yaşanırken, bir yandan da yürek yakan manzaralar yaşanmaya devam ediyor.

Yönetimi ele geçiren muhalifler, rejim tarafından tutsak edilen sivilleri serbest bırakmaya devam ediyor.

Esad rejiminden geri kalan bölge ve binalarda keşif yapan muhalifler, işkenceyle öldürülen birçok kişinin cesetlerine ulaşmıştı.

İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLMÜŞ 40 CESET BULUNDU

Harasta Askeri Hastanesi morgunda torbalara istiflenmiş ve işkence izleri taşıyan yaklaşık 40 ceset, otopsi işlemleri için El Müctehid Hastanesi’ne taşındı.

Cesetlerin kimlik tespiti için çalışmalar devam ediyor. Yakınlarını arayan Suriyeliler hastane önünde toplandı.

CESETLERİ FOTOĞRAFTAN TEŞHİS ETTİLER

Cesetlerin fotoğrafı hastanın dış duvarlarına asıldı.

Yakınlarını arayan insanlar, önce fotoğraflardan kimlik tespiti yapmaya çalıştı.

Ardından morga giderek işkence izleri taşıyan cesetlerin arasında yakınlarına dair bir iz aramaya çalıştı.