Suriye'de kutlamalara gölge düşürme çabası: Emevi Meydanı'nda patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

Provokasyonların beklendiği kutlamalar daha şimdiden coşkulu bir hal alırken, ülkenin istikrarına gölge düşürmeye çalışan karanlık eller de harekete geçti.

EMEVİ MEYDANI'NDA PATLAMA

Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi.

İlk bilgilere göre patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.