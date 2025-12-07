Abone ol: Google News

Suriye'de kutlamalara gölge düşürme çabası: Emevi Meydanı'nda patlama

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamaları sırasında Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 17:34
  • Şam'da, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamaları sırasında bir patlama oldu.
  • Emevi Meydanı yakınlarındaki patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği belirtildi.
  • Henüz can kaybı veya yaralanma bilgisi yok.

Suriye'nin başkenti Şam'da, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin 1. yıl dönümü kutlamaları devam ediyor.

Provokasyonların beklendiği kutlamalar daha şimdiden coşkulu bir hal alırken, ülkenin istikrarına gölge düşürmeye çalışan karanlık eller de harekete geçti.

EMEVİ MEYDANI'NDA PATLAMA

Emevi Meydanı yakınlarındaki Four Seasons Oteli önünde patlama meydana geldi.

İlk bilgilere göre patlamanın ses bombasından kaynaklanabileceği aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayda can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

