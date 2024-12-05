Suriye'de muhalifler Esad ailesine ait özel eşyaları ele geçirdi

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Suriye'de son yılların en şiddetli çatışmaları yaşanıyor.

2011'de başlayan ve son yıllarda bir hayli durulan çatışmalar 27 Kasım'da Esad rejimine muhalif güçlerin İdbil'ten harekete geçmesiyle yeniden alevlendi.

Ülkenin başkenti Şam'dan sonra en büyük ve tarihiyle de bölgenin en önemli şehirlerinden biri olan Halep, muhaliflerin eline geçti.

30 Kasım'daki bu gelişemenin ardından ilerleyişini sürdüren muhalif güçler Şam istikametindeki bir diğer önemli şehir olan Hama'yı da rejimden aldı.

Kanlı çatışmaların sürdüğü bölgede Esad ve bağlı güçleri Rus hava desteğine rağmen Şam'a sıkışmak üzere mücadeleye devam diyor.

ESAD'IN FOTOĞRAF ALBMÜ MUHALİFLERİN ELİNDE

Muhalifler karşısında geri çekilmek zorunda kalan rejim güçleri Esad ve ailesinin kullandığı malikane ve sarayları da geride bırakmak zorunda kalıyor.

Bunun gibi yapıları ele geçiren muhalifler Esad ve ailesine ait özel eşyaları ifşa etmeye başladı.

SLİP MAYOLU ESAD

Bir konağa giren silahlı muhalifler Esad'ın fotoğraf albümünü ele geçirdi.

Eşi ve yanlarındaki çiftle deniz keyfi yaparken çekilmiş gençlik dönemlerine ait fotoğraflardan birinde Esad'ın slip mayo giymesi dikkat çekti.