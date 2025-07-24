Abone ol: Google News

Suriye'de mühimmat deposu patladı: 5 ölü

İdlib kentinde erken saatlerde mühimmat deposunda yaşanan patlama sonucu 5 kişi hayatını kaybederken 60'dan fazla kişinin de yaralandığı bildirildi.

DHA DHA
24.07.2025 15:28 Güncelleme:

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti sabah saatlerinde gerçekleşen patlama ile sarsıldı. 

Kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı. 

5 ÖLÜ

Suriyeli kaynaklar, ilk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını aktardı. 

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlamaların şiddetiyle çevredeki yapılarda hasar oluştuğu, yaralıların tedavi için yakın hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Bölgedeki kameralar patlama anını kaydederken, olayın şiddeti gözler önüne serildi.

Dünya Haberleri