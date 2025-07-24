Suriye'de mühimmat deposu patladı: 5 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib kenti sabah saatlerinde gerçekleşen patlama ile sarsıldı.

Kuzey kırsalında yer alan Kefraya beldesindeki silah ve mühimmat deposunda, henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

5 ÖLÜ

Suriyeli kaynaklar, ilk belirlemelere göre patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'dan fazla kişinin de yaralandığını aktardı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlamaların şiddetiyle çevredeki yapılarda hasar oluştuğu, yaralıların tedavi için yakın hastanelere sevk edildiği kaydedildi.

Bölgedeki kameralar patlama anını kaydederken, olayın şiddeti gözler önüne serildi.