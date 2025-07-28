Suriye’de parlamento seçimlerinin eylülde yapılması planlanıyor

Suriye’de geçtiğimiz sene aralık ayında Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ilk seçimler için tarih netleşmeye başladı.

Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, dün seçim sisteminde yapılan değişiklikler ve faaliyetler hakkında Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara’ya bilgi verildiğini belirtti.

SANDALYE SAYISI ARTIRILDI, SEÇİMLER EYLÜL'DE YAPILACAK

Al-Ahmad, eş-Şara’nın Suriye'nin tüm vilayetlerinde seçim düzenlenmesi gerektiğini vurguladığını aktararak, eş-Şara’nın seçimlerden suçlulara ve ülkenin bölünmesine destek verenler ile mezhepçilik çağrısı yapanların dışlanması gerektiğini belirttiğini ifade etti.

Halk Meclisi’ndeki sandalye sayısının 150'den 210'a çıkarılacağını aktaran Al-Ahmad, "Geçici seçim sistemine ilişkin kararnameyi imzaladıktan sonra alt komiteleri seçmek için bir haftaya ihtiyacımız olacak. Ardından bu komitelere 15 gün süre vereceğiz. Sonra adaylık başvuruları başlayacak. Adaylara seçim programlarını hazırlamaları için de bir hafta vereceğiz" dedi.

Parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade eden Al-Ahmad, kadın adayların oranının en az yüzde 20’ye ulaşmasını beklediklerini aktardı. Seçim sürecinin Yüksek Seçim Kurulu gözetiminde ve koordinasyonunda toplum ve uluslararası kuruluşlar tarafından izlenmesine izin verileceğini belirten Al-Ahmad, listelere ve sonuçlara itiraz etme özgürlüğünün garanti altına alınacağını açıkladı.