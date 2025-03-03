Suriye’de patlama: 3 ölü 20 yaralı

İHA

Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor kentinde büyük bir patlama gerçekleşti.

İlk verilere göre, patlamada 3 kişi hayatını kaybetti ve 20'den fazla kişi yaralandı.

Yaralıların durumunun ciddiyetine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmazken, patlamanın meydana gelme sebebiyle ilgili araştırmalar devam ediyor.

PATLAMANINI NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından güvenlik güçleri bölgeye sevk edilirken, yerel yetkililer patlamanın arkasındaki nedenin belirlenmesi için incelemelere başladı.