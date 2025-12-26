Suriye'de PKK/YPG saldırıları Hristiyanlara Noel neşesini yaşatmadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de iç savaşın bitmesi ve ülkenin yeniden toparlanmasıyla hayat daha güvenli hale gelse de terör saldırıları, zaman zaman can yakmaya devam ediyor.

Halep'te Noel Bayramı önceki yıllara göre daha renkli ve umutlu başlasa da PKK/YPG’nin sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları, bayram coşkusuna gölge düşürdü.

Kentte yaşayan Hristiyanlar, güvenlik endişeleri nedeniyle kutlamalarını geniş katılımlı programlardan ziyade evlerde, aile ortamında ve kiliselerde düzenlenen ayinlerle geçirdi.

NOEL'E BİRKAÇ GÜN KALA GELEN SALDIRILAR KORKUYA YOL AÇTI

Aziziye bölgesinde hediyelik eşya dükkanı bulunan Emir Haskur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl bayramlarının buruk geçtiğini söyledi.

Haskur, "Noel kutlamalarımıza çok iyi atmosferle hazırlanıyorduk. Ancak ne yazık ki Noel'e birkaç gün kala, bazı bölgelerde PKK/YPG'nin sebep olduğu çatışmalar başladı. Sivil mahallelere havan ve roket atışları yapıldı. Yaralananlar ve zarar görenler oldu. Bu durum, insanlarda güvensizlik yarattı." dedi.

"TEDİRGİNLİK NEDENİYLE KUTLAMALAR KISITLANDI"

Emir Haskur, "Özellikle Hristiyan topluluklarda, yaklaşan bayrama rağmen endişe ve tedirginlik oluştu. Bu nedenle, hazırladığımız kutlamalar kısıtlandı ve daha çok ayinlere katılmak ve ibadetle günü geçirmekle yetinmek zorunda kaldık." diye konuştu.

Güvenlik önlemleri nedeniyle bazı etkinliklerin iptal edildiğini aktaran Haskur, "Normalde daha geniş katılımlı ve sokaklara yansıyacak kutlamalar planlıyorduk ancak bu yıl çoğu etkinlik ya iptal edildi ya da aile içinde, evlerde gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

NOEL KÖYÜ'NÜN KAPANMASIYLA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞANDI

Bu yıl ilk kez geniş çaplı olarak kurulan Noel Köyü’nün de kapatıldığını belirten Haskur, şöyle devam etti:

"Kutsal Topraklar Manastırı’nda ‘Noel Köyü’ açılmıştı. Gerçekten çok güzel ve büyük bir projeydi. Hristiyan, Müslüman fark etmeksizin Halep halkı ziyaret ediyordu. İlk kez bu ölçekte bir etkinlik yapılıyordu. Ancak güvenlik gerekçeleriyle Noel Köyü de kapatıldı. Özellikle çocuklarıyla gelmek isteyen aileler büyük hayal kırıklığı yaşadı."

"YİNE DE UMUTLUTUZ"

Yaşanan endişeye rağmen umutlarını koruduklarını vurgulayan Haskur, "Tüm bu gelişmeler sadece Hristiyanlarda değil, Halep’te yaşayan herkeste bir endişe duygusu yarattı. Yine de hepimiz umutluyuz. Dileğimiz, hiçbir olayın yaşanmaması, ülkenin birliğinin korunması, güvenliğin sağlanması ve tüm bölgelerde huzurun yeniden tesis edilmesi." şeklinde konuştu.

"RABBİMİZ GÜVENLİK VE HUZURU YENİDEN NASİP ETSİN"

Halep’te Fransızca öğretmenliği yapan Maria Kaşur da Noel Bayramı'na iki gün kala PKK/YPG'nin saldırılarının Noel sevincini gölgelediğini dile getirdi.

Kaşur, "İnsanlar evde kalmayı ya da en azından daha temkinli hareket etmeyi tercih etti. Yine de şükürler olsun, Allah’ın izniyle gelecek yılların daha iyi geçmesini diliyoruz. Rabbimiz bu ülkeye güvenlik ve huzuru yeniden nasip etsin." dedi.

Birlik vurgusu yapan Kaşur, "Bu ülkede insanların el ele verdiğini, bir arada olduğunu görelim. Bir daha üzüntü, acı ve hüzün yaşamayalım. Tek temennimiz bu." ifadelerini kullandı.

PKK/YPG SALDIRILARI

Terör örgütü PKK/YPG, Halep’in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki varlığını sürdürürken, dün kent merkezindeki sivil yerleşimlere yönelik topçu ve havan saldırıları düzenledi. Söz konusu saldırılarda 2 sivil hayatını kaybetti, 13 sivil yaralandı.

Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim Dairesi, bu saldırılara karşılık olarak Suriye ordusunun örgüt hedeflerini etkisiz hale getirdiğini ve ardından operasyonların durdurulması yönünde talimat verildiğini açıklamıştı.