İHA

Suriye'de Esad rejiminin ardından halk, rahat nefes almaya başladı...

Ekonomik yükselişin olduğu Suriye'de başkent Şam'da esnaf, manav tezgahlarında tropikal meyveleri satmaya başladı.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİYORLAR

Uzun yıllar sonra ithal meyveleri satın alabilen Suriyeliler, ithal meyvelere yoğun ilgi gösteriyor.

"İTHAL MEYVELERDEN SADECE ANANAS VARDI"

Suriyeli esnafı Yussef, "Yabancı meyvelerden sadece Ananas vardı. Adet fiyatı 200 bin Suriye parasıydı. Şu anda adet fiyatı 25 bin Suriye parası oldu. Bazı meyvelerle ilk defa karşılaştık." dedi.

"YASAĞIN KALKMASIYLA BİRLİKTE TEZGAHLARDA GÖREBİLİYOR VE DE HERKES ALABİLİYOR"

Meyve fiyatlarında düşüş olduğunu ifade eden esnaf Abu Muhammed ise şunları söyledi: