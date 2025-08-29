Suriye’de sivilleri bombalatan tümgeneral yakalandı

Suriye’de Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkede, savaş suçlarına karışan eski askeri ve güvenlik görevlilerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Suriye Lazikiye İl İç Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında, Tümgeneral Pilot Riyad Abdullah Yusuf’un yakalandığı açıklandı.

SİVİLLERE YÖNELİK HAVA SALDIRILARINI YÖNETİYORDU

Lazikiye İç Güvenlik Şubesi Komutanı Tümgeneral Abdülaziz Hilal el-Ahmed, Riyad Abdullah Yusuf’un sivillere yönelik hava saldırılarını doğrudan denetlediğini ve bu saldırıların savaş yıllarında onlarca katliama yol açtığını belirtti.

Riyad Abdullah Yusuf, son olarak Şam kırsalındaki Al-Dumayr Hava Üssü’nün komutanlığı görevini yürütüyordu. Üs, Esad rejimi döneminde hava operasyonlarında önemli bir rol üstlenmişti.

"SAVAŞ SUÇU İŞLEYEN HERKES ADALET ÖNÜNE ÇIKARILACAK"

El-Ahmed, “Adaletin eli masumların kanına bulaşan herkese ulaşmaya devam edecektir. Savaş suçları işleyen herkesin yakalanıp hakim karşısına çıkarılması hem mağdurların aileleri hem de devletin halkına karşı görevidir.” dedi.



