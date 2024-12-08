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Haber Merkezi

Suriye'de tarihi gün..

2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta dengeler değişti.

27 Kasım'da harekete geçen muhalifler Halep, Hama, Humus ve son olarak Şam'ı da ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirdi..

Muhalifler karşısında 61 yıllık Baas rejiminin düşüşünü izleyen Esad, ülkesinden kaçtı.

Beşar Esad'ın ülkesini terk etmesinin ardından Suriyeliler ve muhalif gruplar, Şam'da kutlamalar yapmaya başladı.

ESAD HEYKELLERİ BİR BİR YIKILIYOR

Beşar Esad'ın kaçmasının ardından sokaklara dökülen rejim karşıtları, kent meydanında bulunan Esad heykellerini yıkmaya başladı.

Devrilen heykellerin bazıları çöpe atılırken, bazılarının ise çocuklar tarafından üzerine tuvaletlerini yaptığı görüldü..

Heykellerin yıkılarak parçalandığı anlar ise kameralara yansıdı.