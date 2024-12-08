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Haber Merkezi

61 yıllık kanlı Baas yönetimi sona erdi.

Esad ailesinin saltanatını düşürmek için birleşen muhalifler, 27 Kasım'dan bu yana çatıştıkları orduyu mağlup etti.

Suriye'deki stratejik öneme sahip Humus ilinde önemli bir zafer kazanan gruplar, sabah saatlerinde rejim ordusunu geçerek Şam'ın kontrolünü ele geçirdi.

"MÜLTECİ ESAD"

Beşar Esad'ın yenilgi karşısında ülkeden kaçtığı belirtilirken, Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El Celali ise hükümeti devretmek konusunda iş birliği yapacağını açıkladı.

"ÖZGÜR SURİYE'YE DÖNÜN"

Esad rejiminin düştüğünü devlet televizyonunda duyuran silahlı muhalif gruplar, farklı ülkelerde yaşayan Suriyelilere, "Esad'ı devirdik, ülkenize dönün" çağrısında bulundu.

MAHKUMLARI SERBEST BIRAKTILAR

Muhalifler, yıllardır Esad'ın talimatı nedeniyle sebepsiz yere tutsak edilen ve ağır işkencelere maruz bırakılan mahkumları serbest bırakmaya başladı.

Şam'daki Sednaya Hapishanesi'nde yıllarca tutulan ve ağır işkencelere maruz kalan bir tutuklunun görüntüleri ise yürekleri yaktı.

ADINI BİLE HATIRLAYAMADI

Serbest bırakıldığında hiçbir şey hatırlamayan mahkum, olaylardan habersiz korku dolu gözlerle etrafını izledi.

Nereli olduğunu dahi hatırlayamayan adam, "Adın ne?" sorusuna bile cevap veremedi.