Suriye'de YPG/PKK sivillerin tarım arazilerini yaktı

Deyrizor'da bulunan tarım arazilerinin YPG/PKK tarafından yakılması sonucu çıkan yangını, siviller söndürmeye çalıştı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonları devam ederken, terör örgütü YPG/PKK, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Suriye'de Fırat Nehri üzerinde yer alan Deyrizor kentinde bulunan tarım arazileri, YPG/PKK tarafından yakıldı.

SİVİLLER KENDİ İMKANLARIYLA YANGINI SÖNDÜRDÜ

Özellikle hasat mevsimi yaklaşırken bu tür eylemleri sürekli olarak gerçekleştirdiklerini ve sivillere zarar vermeye çalıştıklarını belirten siviller, kendi imkanlarıyla çıkan yangını söndürmeye çalıştı.

Terör örgütü tarafından tarlaları yakılan siviller, bu yıl ekim yapamayacak.

YPG/PKK Deyrizor’da sivillerin tarım arazilerini yaktı