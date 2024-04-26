Mehmet Şimşek: Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönem bir fırsat Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün katıldığı Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde ekonomi programını anlattığını ve 2023 yılında mali disiplinin yeniden tesisine yönelik önemli bir mesafe katedildiğini belirtti.

ensonhaber.com

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün yaptığı konuşmaya değindiği açıklamasında, 2025’ten itibaren bütçe açığının milli gelire oranının yeniden Maastricht kriterleri ile uyumlu hale getirileceğine vurgu yaptı.

Türkiye'nin önündeki 4 yıllık seçimsiz dönemin programın hedeflerine ulaşmak ve kazanımları kalıcı hale getirmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Bakan Şimşek'in, sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

Bugün katıldığım Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde programımızı detaylı anlatma fırsatı buldum. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz dönem programımızın hedeflerine ulaşmak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek için önemli bir fırsat.

Enflasyonu tek haneye düşürmek için para politikasına verdiğimiz destek güçlenerek devam edecek. Kamuda tasarruf çalışmalarımız nihai noktaya geldi, kapsamlı bir harcama kontrolü devreye giriyor.

"Kayıt dışılıkla mücadele devam ediyor"

Etkin olmayan istisna, muafiyet ve indirimlerin kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı ve kayıt dışılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz.