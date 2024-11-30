Suriye'deki gelişmelerin ardından Irak sınırları tamamen kapatıldı

AA & Ensonhaber

Suriye'de muhalifler, Halep ve İdlib kentlerinin ardından Esad rejimi güçlerinin kontrolündeki Hama kentine de girerken Şam'da ise Esad'a darbe yapıldığı iddia edildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.

ÖNLEMLERİ ARTIRDIKLARI BELİRTİLMİŞTİ

Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.