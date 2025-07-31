Suriye'deki Hol Kampı PKK/YPG işgali altında: 38 Suriyeli aile tahliye edildi

Suriye'nin demografik yapısına yönelik müdahaleler devam ediyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalindeki Hol Kampı'ndan, sabahın ilk ışıklarında 38 Suriyeli aile daha çıkarılarak ülkenin kuzeybatısına tahliye edildi.

Yeni yönetimin koordinasyonunda, güvenlik ve insani yardım önlemleri altında sabaha karşı başlatılan tahliye operasyonunda, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu, 38 aileden oluşan toplam 400 kişi kamptan ayrıldı.

BAB KENTİNE GÖNDERİLDİLER

Aileler, eşyalarıyla birlikte Suriye’nin kuzeybatısında yer alan Bab kentindeki Feyza Stadyumu'na taşındı.

Burada sağlık kontrolleri yapılan ve temel tıbbi hizmetler sağlanarak kimlik bilgileri kaydedilen aile bireyleri, akrabalarına teslim edildi.

"BAZILARININ YAKINLARI GEÇMİŞTE DEAŞ'E KATILMIŞ OLABİLİR"

Destek ve İstikrar Müdürü Münzir es-Sellal Hol Kampı’ndan 38 ailenin, insani gerekçelerle Halep, Rakka ve İdlib illerine tahliye edildiğini ve yeni hayatlarına başlamaları için çok yönlü destek sağlanacağını söyledi.

Sellal, söz konusu kişilerin "DEAŞ aileleri" olduğuna dair yaygın algının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak "Bu insanlar sadece insani nedenlerle Hol Kampı’na yerleştirildi. Aralarında savaşın zor koşulları nedeniyle bölgeye sığınmak zorunda kalanlar var.

Bazılarının yakınları geçmişte DEAŞ’e katılmış olabilir ama bu onların da örgüt mensubu olduğu anlamına gelmez." dedi.

"99 AİLE DAHA ÇIKARILACAK"

Tahliyelerin, Suriye hükümeti ile SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG arasında varılan bir anlaşma kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Sellal, "Daha önce 142 kişiyi çıkarmıştık.

Bugün de 38 aileyi tahliye ettik. 99 ihtiyaç sahibi ailenin daha kamp dışına çıkarılması hedefleniyor." diye konuştu.

Tahliye edilen ailelerin Bab kentindeki kabul merkezine getirildiğini aktaran Sellal, burada kendilerine tıbbi, hukuki ve insani destek sağlandığını söyledi.

YASAL STATÜ VURGUSU

Sellal, "Aileleri evrak ve kimlik işlemleri konusunda da destekliyoruz. Evlilik, boşanma, çocuk kaydı gibi hukuki belgelerin hazırlanması sürecinde avukatlarımız devrede olacak.

Nihai hedefimiz, bu kişilerin Suriye içinde yasal statülerinin netleşmesi ve topluma yeniden entegre olmaları." ifadelerini kullandı.

HOL KAMPI

Suriye'de, 2003'te ABD'nin Irak'ı işgaliyle başlayan çatışmalardan kaçanlar için kurulan Hol Kampı, ülkenin doğusundaki Haseke ilinde yer alıyor.

PKK/YPG, bu kampta terör örgütü DEAŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DEAŞ'lıları ve ailelerini tutuyor.

BM'NİN GÜNDEME GETİRDİĞİ İDDİALAR

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası örgüt, dönem nüfusu on binlere ulaşan Hol kampında iç güvenliğin sağlanamaması, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve istismarlar ile kötü yaşam şartlarını gündeme taşıdı.

PKK/YPG'nin işgalindeki bölgede kamp içindeki düzene fazlaca müdahil olmadan durumun kötüleşmesine seyirci kalması, eleştirilere konu oldu.