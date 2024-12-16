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Haber Merkezi

Tüm dünyanın gözleri Suriye'ye çevrildi.

Yıllarca kendini halkını ezerek, insalık dışı zulmlere maruz bırakan Beşar Esad, 13 yıllık iç savaşın ardından muhalif gruplara mağlup oldu.

Şam'ın kontrolünü ele geçirerek zafer ilan eden Suriyeli silahlı muhalif grup Heyet Tahrir Şam, "Esad rejimi öldü" açıklamasını Suriye devlet televizyonundan milyonlara haykırmıştı.

Bunun ardından eli kanlı lider Beşar Esad, ülkesinden çaldığı paralarla kaçmıştı.

SURİYE SOKAKLARI BAYRAM HAVASINA BÜRÜNDÜ

Esad'ın düşüşünün ardından muhalif gruplar ve Suriye halkı, sokaklar dökülmüştü.

Sevinç naralarının hiç kesilmediği gecede, Suriye sokakları adeta bayram havasına büründü.

DÜRZİ KADINLARI KUTLAMA YAPTI

Suriye'nin özgürleşmesi kutlamalarına kadınlar da katıldı.

Dürzi nüfusunun çoğunlukta bulunduğu Suriye'nin güneybatısındaki Al-Suveyda kentinde kadınlar, rejimin yıkımasını birlikte kutladı.

"BAŞINI DİK TUT, SEN ÖZGÜR BİR SURİYELİSİN"

Dinlerine özgü renkli, uzun entarilerini giyen dürzi kadınları, kentte bulunan antik Roma Tiyatrosu'nda bir araya gelerek Suriye'nin yeni bayrağını açtı.

Kız çocuklarının da katıldığı eğlencede kadınlar, "Başını dik tut, sen özgür bir Suriyelisin" şarkısını söyleyerek dans etti.

"DÜRZİLER KORKUYOR"

Dürzi kesimi Suriye muhaliflerinin galibiyetini sevinçle karşılarken, akıllara CHP'li vekilin "dürziler korkuyor" sözleri geldi.

Suriye'nin özgürleşmesi sürecine büyük katlı sağlayan Heyet Tahrir Şam lideri Muhammed Colani'yi dürzi karşıtı olmakla itham eden CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, bu durumun dürzi kesimini korkuttuğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullanmıştı:

El Kaide kökenli HTŞ Lideri Ebu Muhammed el Colani'nin şimdi tüm cihatçı-selefi geçmişinden ve Şii-Nusayri-Alevi-Dürzi-Süryani-Hristiyan karşıtlığından vazgeçip Suriye’de demokratik katılımcı bir sistem kurmasını beklemek zor görünüyor. Colani’nin şu ana kadar Şii, Alevi, Nusayrilerin yoğun olduğu Lazkiye ve Tartus’a dokunmaması, Hristiyanların yoğun olduğu Halep, Hama, Humus gibi kentleri ele geçirmesi, Dürzi ve Süryanilerin bulunduğu Suveyda şehrini kontrole alması öncelikle konumunu sağlamlaştırma planının parçasıdır. Colani’nin HTŞ’yi lağvedip cihatçıları silahtan arındırma, kılık-kıyafet-inanç-yaşam tarzına karışmama vaatlerinin gerçekliği yakında görülecektir.

DÜRZİLİK NEDİR

Dürzilik, 11. yüzyılda Mısır'da doğmuş olan, özgün bir dini inanç sistemine sahip bir topluluk olan Dürziler'in inançlarına dayanan bir dini ve felsefi akımdır.

Dürzilik, İslam'ın Şii mezhebinin Batınîlik yorumundan türemiştir, ancak zamanla kendine özgü öğretiler geliştirmiştir.

Dürzilik, özellikle Lübnan, Suriye, Ürdün ve Mısır gibi Ortadoğu ülkelerinde yoğun olarak bulunan bir dini inançtır.

Dürzilik, İsmaili Şii inançları ve Batınî felsefesiyle derin bağlar taşır. 11. yüzyılda, Mısır'da, Fatımi Halifesi El-Hakim bi-Emrillah'ın yönetimi altında, Batınîlikten etkilenen bazı dini liderler tarafından ortaya çıkmıştır.

Dürziliğin kurucusu olarak kabul edilen Hamza ibn Ali ve Muhammed bin Ismail gibi figürler, öğretileri yaymışlardır.

