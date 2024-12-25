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İHA

Beşar Esad rejiminin kanlı ellerinden kurtulan Suriye'de normalleşme süreci devam ediyor.

Yıllarca korku ve zulüm altında yaşayan halk, rejimin izlerini siliyor.

Humus'ta dükkanlar teker teker açılırken, pazarcılar da sokaklarda yerini aldı.

TANKI MANAV TEZGAHI YAPTI

Bir esnaf, rejimin daha önce saldırılarda kullandığı korku unsuru olan bir tankı manav tezgahına çevirdi.

ŞAŞKINLIK İÇİNDE ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Geçmişte ölüm ve yıkım getiren tanklar, şimdi hayatın normalleşmeye başladığını gösteren bir sembol olarak günlük ihtiyaçları karşılamak için kullanılıyor.

Tankın ön kısmına yerleştirilen meyve ve sebzeler dikkat çekerken, halk şaşkınlıkla alışveriş yapıyor.