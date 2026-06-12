HSK 2026 Ana Kararnamesi yayımlandı: 33 ilin Başsavcısı değişti

HSK Başkanı sıfatıyla görev yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Gürlek, kararnamenin büyük bir hassasiyetle hazırlandığını belirterek, detayların HSK'nın resmi internet sitesinde yayımlanacağını ifade etti. Açıklamasında hakim ve Cumhuriyet savcılarına yeni görev yerlerinde başarılar dileyen Gürlek, kararnamenin yargı teşkilatına, hakim ve savcıların ailelerine ve millete hayırlı olmasını temenni etti.

33 İLİN BAŞSAVCISI DEĞİŞTİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı illerin başsavcı atamalarının gerçekleştiğini duyurmuştu. Hakimler Savcılar Kurulu resmi sayfasından paylaşılan bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcıları değişen iller şu şekilde:

-Samsun: Mustafa ÇAKMAK (Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Mersin: Yasin EMRE (Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Şanlıurfa: Murat ÇALIŞ (Artvin Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Konya: Mehmet UZUN (Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Mardin: Hakan HANAY (İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

-Aydın: Uygur Kaan ARISOY (Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Denizli: Mustafa AKBULUT (Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Eskişehir: Ferhat DENİZ (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

-Tekirdağ: Bilgehan YÜCEL (Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Düzce: Muhammet Emin ÜNALAN (İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Ordu: Ufuk Mustafa SÜREN (Niğde Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Sinop: Olcay AKSOY (Bafra Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Çanakkale: Dr. Ali ÖZTÜRK (Alanya Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Kütahya: Savaş KILIÇ (Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

-Niğde: Aydın TUNCAY (Alaşehir Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Ağrı: İbrahim YUSUFOĞLU (Erzurum Cumhuriyet Savcılığından)

-Artvin: Necati KURÇENLİ (İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığından)

-Bartın: Yusuf TUĞRUL (Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Bitlis: Fazıl KANDEMİR (İzmir Cumhuriyet Savcılığından)

-Batman: Barış ARIDURU (Batman Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

-Bingöl: Uğur AKIN (Boyabat Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Nevşehir: Adem ÇALIŞ (Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Kırıkkale: Ahmet Rüfai ŞAHİN (Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Adıyaman: Özgür ÇELBEK (Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

-Tokat: Erhan BİROL (Nizip Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Şırnak: Yusuf CANİK (Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Bilecik: Emre GENÇ (Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Erzincan: Mehmet AVCI (Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Yalova: Yunus Emre BÜYÜKYURT (Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Muş: Hüseyin KAÇAR (Menemen Cumhuriyet Başsavcılığından)

-Osmaniye: Tolga Han ALTINAY (Mersin Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

-Muğla: Necati KAYAKÖZÜ (İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğinden)

4 BİN 967 KİŞİYİ KAPSIYOR

Kararnamenin yayımlandığını duyuran HSK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ise adli ve idari yargı mensuplarına ilişkin kapsamlı yer değişikliklerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kuloğlu'nun verdiği bilgilere göre, ana kararname kapsamında 4 bin 608 adli yargı mensubu ile 359 idari yargı mensubu olmak üzere toplam 4 bin 967 hakim ve savcıya ilişkin karar yayımlandı.



