Suriyeliler Emevi Meydanı’nda 2026’ya coşkuyla girdi

Suriye’de 2026 yılının gelişi, ülkenin çeşitli vilayetlerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Başkent Şam başta olmak üzere pek çok kentte meydanlara ve ana caddelere çıkan yüzlerce Suriyeli, yeni yılı umut ve huzur dolu bir atmosferde karşıladı.

EMEVİ MEYDANI'NDA TOPLANDILAR

Kutlamaların merkezi olan Şam’daki Emevi Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, güvenlik güçlerinin yoğun önlemleri ve polis ekiplerinin trafik düzenlemeleri eşliğinde yeni yıl coşkusunu yaşadı.

HAVAİ FİŞEK VE MARŞLAR

Gece yarısı gökyüzünü aydınlatan havai fişek gösterilerine, halkın birlik ve beraberlik duygularını pekiştiren, geleceğe dair istikrar ve refah mesajları içeren milli marşlar ile şarkılar eşlik etti.

ŞARA'NIN YENİ YIL MESAJI

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara da yeni yıl münasebetiyle sosyal medya platformu X üzerinden paylaştığı mesajında, halkın yeni yılını kutlayarak şu ifadeleri kullandı; "Yeni bir yılın başlangıcında, Suriye’nin birleşmiş, güçlü ve istikrarlı kaldığı, Suriyelilerin inşa ve kalkınma sürecine el birliğiyle katıldığı, her köşesinde hayır, barış ve huzurun hakim olduğu parlak bir geleceğe umut ve iyimserlikle bakıyoruz. Sizlerin ve Suriye’nin yeni yılı kutlu olsun."

Ülkenin diğer önemli kentlerinde de benzer sembolik törenler gerçekleştirilirken, meydanlarda Suriye bayrakları dalgalandırıldı.

Meydanları dolduran yüzlerce kişi, 2026 yılının sadece güvenlik ve barış değil, aynı zamanda ekonomik şartların iyileştiği ve refahın arttığı bir yıl olması temennisinde bulundu.