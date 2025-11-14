Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi

- Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama oldu.
- SANA, bir kadının yaralandığını bildirdi.
- Ain el-Krum Mahallesi’nde 3 katlı bir binaya roket isabet etti.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.
1 KADIN YARALANDI
Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.
Suriye Televizyonu muhabirinin aktardığına göre ise, Ain el-Krum Mahallesi’nde 3 katlı bir binaya roket düştü.