Suriye'nin başkenti Şam'da patlama meydana geldi

Suriye'nin başkenti Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama sesi duyulduğu bildirildi. Suriye medyasında 3 katlı bir binaya roket düştüğü belirtildi.

  • Şam'ın Mezze bölgesinde art arda iki patlama oldu.
  • SANA, bir kadının yaralandığını bildirdi.
  • Ain el-Krum Mahallesi’nde 3 katlı bir binaya roket isabet etti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'daki habere göre Şam'ın Mezze bölgesinde şiddetli iki patlama sesi duyuldu.

1 KADIN YARALANDI

Patlamaların nedenine ilişkin çalışmaların sürdüğü belirtilen haberde, bir kadının yaralandığı bilgisi verildi.

Suriye Televizyonu muhabirinin aktardığına göre ise, Ain el-Krum Mahallesi’nde 3 katlı bir binaya roket düştü.

