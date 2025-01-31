İHA

Suriye'de yıllardır süren iç savaşın ardından Aralık 2024'te muhalif güçler, başkent Şam'ı ele geçirerek Beşar Esad rejimini devirdi.

Rejimin ardından kurulan geçici yönetimin başına ise Heyet Tahrir Şam grubunun lideri Ahmed eş-Şera geçmişti.

Halk tarafından da çok sevilen lider Şera, üst düzey hükümet yetkilileriyle katıldığı Zafer Konferansı'nda resmen cumhurbaşkanı ilan edildi.

SURİYE'DE KUTLAMALAR

Askeri Operasyonlar İdaresi Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani tarafından okunan sonuç bildirisinde ayrıca, 2012 yılı anayasasının yürürlükten kaldırıldığını belirten Abdülgani, Esed rejimine bağlı ordu, güvenlik birimleri ve parlamentonun feshedildiği de açıklandı.

Gerek terör, gerek dış politikada takındığı tavır ile Suriyelilerin sempatisini kazanan Şera'nın Cumhurbaşkanlığı sokaklarda büyük bir coşkuyla kutlandı.

Şam sakinleri, Şera'nın cumhurbaşkanı seçilmesinin doğru bir karar olarak kabul ettiklerini belirtti.

İLK ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı seçilen Şera, yeni unvanı ile ilk ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

Şera, konuşmasına "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başladı.

Sözlerine, "Bugün sizlere, Suriye’nin başkanı olarak değil, bu yaralı vatanın bir hizmetkârı olarak hitap ediyorum." diyerek başlayan Şera, ülkenin 54 gündür tamamen özgür olduğunu belirterek Suriye'nin onlarca yıl suç işleyen rejimin zincirlerinden kurtulduğunu söyledi.

Şera, “Suriye önce Allah sayesinde, sonra da yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden, canını ve kanını, evini ve parasını feda eden insanlar sayesinde kurtarıldı. Suriye, şehitler, erkek ve kadın tutuklular, işkence görenler, kayıplar, tüm yaslı anneler ve kederli aileleri sayesinde, onların ve hepinizin fedakarlıkları sayesinde kurtarıldı” dedi.

"ÜLKE TARİHİNDE YENİ BİR SAYFA AÇACAĞIM"

“Bugün burada ülke tarihinde yeni bir sayfa açmak için duruyorum” ifadesini kullanan Şera, “Bugün, bu belirleyici dönemde Suriye Cumhurbaşkanı sıfatıyla size hitap ediyorum. Allah'tan ülkemizi geliştirme ve karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelme konusunda bizi başarılı kılmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

"GÜÇLÜ DEVLET KURUMLARI İNŞA EDECEĞİZ"

Yönetimin gelecek dönemdeki önceliklerini anlatan Şera, sivil barışı sağlamak için ister ülkede saklanmış olsunlar ister ülke dışına kaçmış olsunlar Suriye'de katliamlara karışanların ve suç işleyenlerin adalet yoluyla yargılanacağını belirtti.

Yolsuzluk, adam kayırma ve rüşvetten uzak, verimlilik ve adalete dayalı güçlü devlet kurumları inşa etmek istediklerini vurgulayan Şera, Suriye'nin bölgesel ve uluslararası konumunu yeniden tesis eden, saygın iş fırsatları sağlayan, yaşam şartlarını iyileştiren ve kaybedilen temel hizmetleri geri kazandıran güçlü bir ekonominin temellerini atmayı hedeflediklerini kaydetti.

ANAYASA BİLDİRİSİ YAYINLAYACAK

Şera, “Erkekleri, kadınları ve gençleriyle Suriye'nin çeşitliliğini yansıtan kapsamlı bir geçiş hükümeti kurmak için çalışacağız. Özgür ve adil seçimlerin yapılacağı seviyeye ulaşana kadar Suriye'nin yeni kurumlarını inşa edeceğiz” dedi.

Önümüzdeki günlerde ülkenin gelecekteki siyasi adımlarını görüşmek üzere ulusal bir diyalog konferansı düzenleneceğini belirten Şera, konferansa hazırlık için bir komite oluşturulacağını ifade etti.

Geçiş döneminde oluşacak kurumsal boşluğu dolduracak küçük ölçekli bir yasama konseyini seçmek üzere de bir hazırlık komitesi oluşturulacağını kaydeden Şera daha sonra ise bir "anayasa bildirisi" yayınlanacağını söyledi.

ŞERA'NIN KONUŞMASININ TAM METNİ

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alemin, salat ve selam Rasûlullah’a, onun asil ailesine ve sahabelerine olsun. Şüphesiz ki, tüm övgüler Allah’a aittir. Bugün, siz değerli Suriye halkına hitap ederken kalbim umut ve kararlılıkla dolu. Bu sözlerimi tüm Suriyelilere, mülteci kamplarında yaşayanlara, yerinden edilenlere, yaralı ve hastalara, şehitlerimizin ve kaybolanlarımızın ailelerine, özgür Suriye için hayatlarını adayan devrimci aktivistlere yöneltiyorum.



Bugün, özgürleşmemizin üzerinden tam kırk beş gün geçti. Suriye, yıllarca göğsümüzü ezen bir zalim yönetimden kurtulmuş oldu. Kırk beş gün, dünyanın en karanlık otoriter rejimlerinden birinin çöküşünün üzerinden geçmiştir. Suriye, önce Allah’a, sonra da hem içte hem dışta direnen her bir insana, canını, malını, evini, güvenliğini, onurunu feda eden herkese borçludur. Suriye, şehitleri, tutukluları, işkenceye uğrayanları ve kaybolanları sayesinde özgürleşmiştir. Bugün, sizlerin fedakarlıklarıyla yeniden doğan bir ülke olarak, hep birlikte yeni bir sayfa açıyoruz.

"SİZE BU YARALI VATANIN HİZMETKARI OLARAK HİTAP EDİYORUM"

Bu zafer, sokaklardaki göstericilerin ve protestocuların haykırışlarından başladı. Hamza El-Khatib’in parmakları, gösterilerin ezgileri ve Tadmur, Saydnaya ve Filistin şubesindeki mahkûmların çığlıklarıyla devam etti. Ve yıllarca süren füze, varil bombası ve kimyasal saldırılara rağmen Suriye topraklarını özgürleştiren direnişçiler sayesinde sürdü. Onlar asla yılmadı, boyun eğmediler.



Değerli kardeşlerim, dün ülkenin sorumluluğunu devraldım. Bu sorumluluk, yasal uzmanlarla yaptığımız kapsamlı istişarelerin ardından, siyasi sürecin hukuki kurallara uygun olarak işlemesini sağlamak amacıyla üstlenilmiştir. Bugün sizlere, Suriye’nin başkanı olarak değil, bu yaralı vatanın bir hizmetkârı olarak hitap ediyorum. Hep birlikte, ülkemizi ayağa kaldırmak ve karşılaştığımız zorlukları aşmak için elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Bu yalnızca halkın ve liderliğin birlikte hareket etmesiyle mümkün olacaktır.

"İÇ BARIŞI SAĞLAMAYA ODAKLANACAĞIZ"

Bugün sizlere hitap ederken, bu sürecin geçiş aşaması olduğunu, bir siyasi süreçten geçtiğimizi ve bu sürecin her Suriyeli'nin katkısını gerektirdiğini belirtiyorum. Herkesin, ister içerde ister dışarda olsun, özgürlük ve onur içinde geleceğini inşa etme hakkı olacaktır. Suriye’nin yeni hükümeti, tüm erkekler, kadınlar ve gençlerle kapsayıcı bir şekilde şekillenecek ve ülkenin yeni kurumlarını kurmaya çalışacaktır. Hedefimiz, özgür, adil ve dürüst seçimlere ulaşmaktır.

Gelecek dönemde önceliklerimizi şunlar üzerinde yoğunlaştıracağız: İç barışı sağlamak, kanlı rejim suçlularını yargılamak, Suriyelilere yönelik soykırımlar ve suçlar işleyenlere adalet sağlamak, toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak ve tek bir egemenlik altında birleşmiş bir Suriye oluşturmak. Güçlü bir devlet kurmak, adalet, liyakat ve yolsuzluğa karşı mücadele etmek, halkımıza hak ettiği iş imkanlarını sunmak ve kaybolan temel hizmetleri yeniden getirmek.

"EY ÖZGÜR SURİYE'NİN ÇOCUKLARI"