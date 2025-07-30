Sürücüler dikkat! Belçika’da yeni trafik levhası yürürlüğe girdi: İşte, anlamı…

Belçika’da yakın zamanda kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası gündeme geldi. Birçok levhada yapılan değişiklikler ya da kullanıma yeni başlanan levhalar arasında eklenen yeni levha dikkat çekti.

Belçika’da belirli şehirlerinde bulunan otoyollarındaki yerini alan “Kanatlı Araba” levhası trafikte kafa karışıklıklarına sebep oluyor.

Belçika’da kullanılan ve Avrupa'nın bazı ülkelerinde de rastlanan bu özel tabela, GiII tipi bilgi levhası kategorisinde yer alan simgede yer alan "kanatlar", lastik altından sıçrayan suyu temsil ediyor.

ANLAMI ŞAŞIRTIYOR

Söz konusu sembol, yağış sırasında aracın yola tutunma yetisini kaybedebileceğini gösteriyor. Suda kızaklama, araç lastiklerinin yol yüzeyiyle temasını kaybetmesi sonucu ortaya çıkıyor.

Su tabakası, lastiğin altındaki sırt desenleri tarafından yeterince hızlı şekilde boşaltılamadığında, araç kontrolü tamamen yitirilebiliyor.

Bu durum genellikle yoğun yağış sırasında ya da hemen sonrasında yaşanıyor. Avrupa trafik otoriteleri, sürücüleri bu tür hava koşullarında hızlarını azaltmaları ve yol şartlarına azami dikkat göstermeleri konusunda uyarıyor.

Avrupa Birliği sınırları içerisinde trafik levhaları kademeli olarak standartlaştırılmaya çalışılsa da, ülkeler arasında hâlâ belirgin farklar bulunuyor.