Sürücüleri ilgilendiriyor! Ukrayna yollarında görülen trafik levhasının anlamı şaşırttı

Trafik güvenliği konusunda dikkat çeken önlemler alınmaya devam ederken Ukrayna yollarında görünen levha dikkat çekti.

Pek çok ülkede uygulamaya giren yeni levhalar sık sık gündeme gelirken bu kez Ukrayna’da sürücüleri yakından ilgilendiren bir levha ilgi odağı oldu.

Birkaç yıldır uygulamada olan ve kırmızı çerçeveli bir üçgen içinde siyah bir nokta barındıran trafik levhasının anlamı merak edildi.

SON YILLARDA KULLANILMAYA BAŞLANDI

10 yıl önce onaylanmasına rağmen son birkaç yıldır yollara yerleştirilmeye başlandığını belirtilen “1.41 numaralı işaret” olarak bilinen tabela, kaza riskinin yüksek olduğu tehlikeli bölgeleri göstermek için kullanılıyor.

Bu tabelanın görüldüğü alanlar genellikle keskin virajlar, görüş mesafesinin kısıtlı olduğu kavşaklar ya da kaygan zeminli yol kesimleri oluyor. İşaret; şehir içinde 50-100 metre, şehir dışında ise 150-300 metre önce konularak sürücülere hızlarını düşürmeleri için zaman tanıyor.