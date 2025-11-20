Suudi Arabistan - ABD arasındaki anlaşmalar 557 milyar dolara ulaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suudi Arabistan'ın "El-İhbariyye" kanalına konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid bin Abdulaziz el-Falih, Washington'da düzenlenen ABD-Suudi Arabistan Yatırım Forumu kapsamında, ABD ile 242 yatırım anlaşması imzaladıklarını belirtti.

"İMZALANAN ANLAŞMALARIN TOPLAM DEĞERİ 557 MİLYAR DOLAR"

Suudi Arabistanlı Bakan, "Suudi Arabistan ve ABD arasındaki ortaklığı güçlendirmek amacıyla farklı sektörlerde çok sayıda anlaşmaya imza attık. Riyad ile Washington arasında imzalanan anlaşmaların toplam değeri 557 milyar dolara ulaştı." ifadesini kullandı.

ABD'nin Suudi Arabistan'daki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu aktaran Falih, 2025'in iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin büyümesi yönünde önemli bir dönüm noktası olduğunu bildirdi.

Falih, 90 yılı aşkın tarihe dayanan Suudi Arabistan-ABD ilişkilerinin küresel çaptaki etkilerinin büyük olduğunu kaydetti.

ABD'DEN BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ VE SUUDİ ARABİSTAN'A ÇİP İHRACATINA ONAY

ABD Ticaret Bakanlığı ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş yarı iletkenlerin ihracatına onay verdiğini duyurdu.

Bakanlık, BAE ve Suudi Arabistan'a çip ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli G42 ve Suudi Arabistan merkezli Humain şirketlerine gelişmiş Amerikan yarı iletkenlerinin ihracatının onaylandığı belirtildi.

Her iki şirketin de 35 bin adede kadar Nvidia'nın Blackwell çipini satın almak için onay aldığı kaydedilen açıklamada, onayların şirketlerin sıkı güvenlik ve raporlama gerekliliklerini karşılaması şartına bağlı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, onayların ABD'nin iki ülkeyle arasındaki yapay zeka anlaşmalarının ardından geldiğine işaret edilerek, bunların ABD'nin yapay zekadaki süregelen hakimiyetini ve küresel teknolojik liderliğini destekleyeceği ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, ABD Ticaret Bakanlığının Amerikan yapay zeka teknolojilerini Suudi Arabistan, BAE ve dünya genelindeki diğer müttefik ve ortaklara ihracatını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.