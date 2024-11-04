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Haber Merkezi

31 Ekim tarihi ile başlayan Cadılar Bayramı etkinlikleri ilginç anlara sahne olmaya devam ediyor.

Britanya'ya ait olan Cadılar Bayramı, Avrupa ülkeleri ve Amerika'da büyük bir heyecanla karşılandı.

Bazı ülkelerde bir farklı kesimlerin kutladığı bu bayramda etkinlikleri ile en çok ilgi çeken ülke ise Suudi Arabistan oldu.

RİYAD'DA CADILAR BAYRAMI FESTİVALİ

Bir süredir ılımlı politikalar izlenen Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da, Cadılar Bayramı Festivali düzenlendi.

Korku filmi karakterleri ve tanınmış figürlerin kılığına giren festival katılımcılarının görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Resmi dini İslam olan bir ülkenin bu etkinliği düzenlemesi, bazı Müslüman sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.