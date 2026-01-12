Abone ol: Google News

Suudi Arabistan’da Esmaü’l-Hüsna’nın ticari ambalajlarda kullanımı yasaklandı

Suudi Arabistan’da ticari ürünlerin ambalajları üzerine Esmaü’l-Hüsna ve Allah lafzının yazılmasına kısıtlama getirdi.

Yayınlama Tarihi: 12.01.2026 22:32
  • Suudi Arabistan, ticari ambalajlarda Esmaü'l-Hüsna ve Allah lafzının kullanımını yasakladı.
  • Ticaret Bakanlığı, bu kararın dini isimlerin yere düşmesini engellemek için alındığını belirtti.
  • Yasağın, uygunsuz şekilde atılabilecek ambalajları kapsadığı açıklandı.

Suudi Arabistan Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Abdurrahman el-Hüseyin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı.

Allah'ın güzel isimlerinin ticari ürünlerin ambalajlarına yazılması halinde yerlere düşebileceğine dikkati çeken Hüseyin, şunları kaydetti:

Ticari işletmelerin, aşağılanmaya veya uygunsuz kullanıma maruz kalmasına yol açabilecek her türlü ürün üzerinde Allah kelimesini veya Esmaü’l-Hüsna'yı yazması yasaklanmıştır.

Yasağın, kullanım sonrası uygunsuz şekilde atılabilecek poşetler ve ambalajları kapsadığını belirten Hüseyin, bahsi geçen kararın, Esmaü’l-Hüsna'ya saygının korunması amacıyla alındığını ifade etti.

